У Мосгорсуда начались задержания сторонников Навального

У Мосгорсуда, где в ближайшее время начнется выездное заседание по замене условного срока оппозиционера Алексея Навального на реальный, начались задержания. Об этом в своем Twitter сообщил журналист The Independent Оливер Кэрролл.

За час до старта заседания репортер опубликовал фотографию, на которой два полицейских ведут мужчину.

Arrests already starting near #Navalny courtroom ahead of trial that is expected to see him given several years real jail time pic.twitter.com/HabaVpin6e

— Oliver Carroll (@olliecarroll) February 2, 2021