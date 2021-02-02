У Мосгорсуда начались задержания сторонников Навального

Здание Мосгорсуда © KM.RU, Илья Шабардин

У Мосгорсуда, где в ближайшее время начнется выездное заседание по замене условного срока оппозиционера Алексея Навального на реальный, начались задержания. Об этом в своем Twitter сообщил журналист The Independent Оливер Кэрролл.

За час до старта заседания репортер опубликовал фотографию, на которой два полицейских ведут мужчину.

 

В то же время корреспондент «Проекта» сообщает, что у метро «Преображенская площадь» на его глазах силовики посадили в автозак шесть человек. Судя по разговорам сотрудников полиции, они задержали уже 23 человек.

Движение по прилегающим к Мосгорсуду улицам на всякий случай решили перекрыть. Судя по фото, сделанных около суда, к Мосгорсуду отправили дежурить даже конную полицию.

Также в районе Мосгорсуда перестал работать общественный транспорт. По крайней мере, у метро «Преображенская площадь» не останавливаются автобусы и трамваи.

Напомним, суд рассматривает ходатайство ФСИН об отмене условного наказания Навальному и замене его на реальный срок заключения — до трех с половиной лет колонии минус 10 месяцев, которые оппозиционный политик провел под домашним арестом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.02.2021, 16:11
    Гость: Титус - анонимке

    Могу и за свой счёт. Только пускай подтвердит получение своей фотографией в памперсах.

  3. 02.02.2021, 15:16
    Гость: иван з.

    Не, моя не согласится. Зачем ей в напарницах неумеха, ни дня не работавшая?
    Если только в ученицы...

Все комментарии (43)
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