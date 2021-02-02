У Мосгорсуда начались задержания сторонников Навального

10:45 2.02.2021

У Мосгорсуда, где в ближайшее время начнется выездное заседание по замене условного срока оппозиционера Алексея Навального на реальный, начались задержания. Об этом в своем Twitter сообщил журналист The Independent Оливер Кэрролл.

За час до старта заседания репортер опубликовал фотографию, на которой два полицейских ведут мужчину.

Arrests already starting near #Navalny courtroom ahead of trial that is expected to see him given several years real jail time pic.twitter.com/HabaVpin6e — Oliver Carroll (@olliecarroll) February 2, 2021

В то же время корреспондент «Проекта» сообщает, что у метро «Преображенская площадь» на его глазах силовики посадили в автозак шесть человек. Судя по разговорам сотрудников полиции, они задержали уже 23 человек.

Движение по прилегающим к Мосгорсуду улицам на всякий случай решили перекрыть. Судя по фото, сделанных около суда, к Мосгорсуду отправили дежурить даже конную полицию.

Также в районе Мосгорсуда перестал работать общественный транспорт. По крайней мере, у метро «Преображенская площадь» не останавливаются автобусы и трамваи.

Напомним, суд рассматривает ходатайство ФСИН об отмене условного наказания Навальному и замене его на реальный срок заключения — до трех с половиной лет колонии минус 10 месяцев, которые оппозиционный политик провел под домашним арестом.