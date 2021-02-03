Россия возобновила полеты в Армению и Азербайджан

© KM.RU, Роман Погодаев

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. Ограничения на полеты будут сняты с 15 февраля.

«Принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное авиасообщение с Азербайджаном (Москва—Баку, два рейса в неделю) и Арменией (Москва—Ереван, четыре рейса в неделю)»,— говорится в заявлении.

Вместе с тем правительство объявило о возобновлении с 8 февраля железнодорожного сообщения с Белоруссией. Поезда с 8 февраля будут следовать по маршруту Минск-Москва-Минск, а также по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург с возможностью остановки в Минске.

Напомним, РФ закрыла регулярное пассажирское авиасообщение с большей частью стран мира в марте прошлого года на фоне эпидемии COVID-19. С августа Россия постепенно возобновляет авиасообщение с определенными странами. Так, в январе 2021 года были разрешены полеты во Вьетнам, Индию, Финляндию и Катар.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.02.2021, 21:28
    Гость: Лука Лукич

    ...коллапс ..нет земли Украина. Люди...кто главней...отнять...и прибавить. Нет людей..и на прогулке и на нет Украины. Зеленский любит себя....и нет для него людей ..и на. .в ипосле Украина. Это осел в упряжке ..ненависти. ...не к России..к самой ..себе.
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