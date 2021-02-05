Главными виновниками утечки информации оказались менеджеры среднего звена
Большая часть российских компаний в 2020 году фиксировала ситуации с нарушением информационной безопасности. В основном их виновниками становились менеджеры среднего звена, пишет РБК.
По информации аналитиков разработчика решений в сфере информационной безопасности «СёрчИнформ», утечки данных из-за сотрудников выявили 58% опрошенных, попытки отката или взяточничества — 28%, саботажа — порчи имущества и интеллектуальной собственности — 23%, промышленного шпионажа, работы на конкурентов — 16%.
Отмечается, что около 40% таких инцидентов происходили умышленно. Чаще остальных виновниками инцидентов становились менеджеры по работе с клиентами — больше 40%, бухгалтеры и финансисты — 22%, а также менеджеры снабжения — 20%.
Участники опроса подчеркивают, что доказать вину сотрудников в утечке данных в суде крайне сложно. Преподаватель «Moscow Digital School» Вадим Перевалов отметил, что стоимость услуг юристов в подобных случаях с высокой долей вероятности окажется выше суммы, которую удастся взыскать с виновного сотрудника.
«СёрчИнформ» опросила представителей более 800 российских компаний из России (1,35 тысячи вместе с СНГ) в сентябре — ноябре 2020 года. В числе респондентов были сотрудники нефтегазовых и IT-компаний, предприятий из промышленной, транспортной, кредитно-финансовой сферы, а также ритейла, здравоохранения и другие.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Главный виновник - чиновник, строящий цифровой концлагерь!
В.И.ЛЕНИН- правильно разделил по классам! Гегемон- пролетариат, трудовое крестьянство и Энтилллегентная прослойка!!! Т.е менеджеры среднего звена! Их первыми стреляли и сажали! Наверно, правильно делали! Они враги Родины!!
Кто ныне сверху...и кем был при Союзе?
а) офицеры КГБ,
б) секретные сотрудники КГБ,
в) директора предприятий, члены КПСС - карьеристы,
г) освобождённые секретари КПСС и ВЛКСМ предприятий - тоже карьеристы;
д) фарцовщики и валютчики, а также женщины с низкой социальной ... - все они большие друзья вышеперечисленных категорий, а часто в них и присутствовали.
Ну и чего удивляться про какие-то средние звенья?
"Главными виновниками утечки информации оказались менеджеры среднего звена"
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Люди оглянитесь вокруг себя. Посмотрите на этих людей из Правящей верхушки космополитов. Во всем либеральная ложь и злостная Кремлевская пропаганда. Нам говорят про какое-то среднее звено. Сама верховная власть космополитов и создала в стране воровские правила и систему. Нас простых людей тупо зомбируют и переформатируют. Не верьте ни единому слову этих предателей и самозванцев.