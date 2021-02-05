"Главными виновниками утечки информации оказались менеджеры среднего звена"

11:42 5.02.2021

Большая часть российских компаний в 2020 году фиксировала ситуации с нарушением информационной безопасности. В основном их виновниками становились менеджеры среднего звена, пишет РБК.

По информации аналитиков разработчика решений в сфере информационной безопасности «СёрчИнформ», утечки данных из-за сотрудников выявили 58% опрошенных, попытки отката или взяточничества — 28%, саботажа — порчи имущества и интеллектуальной собственности — 23%, промышленного шпионажа, работы на конкурентов — 16%.

Отмечается, что около 40% таких инцидентов происходили умышленно. Чаще остальных виновниками инцидентов становились менеджеры по работе с клиентами — больше 40%, бухгалтеры и финансисты — 22%, а также менеджеры снабжения — 20%.

Участники опроса подчеркивают, что доказать вину сотрудников в утечке данных в суде крайне сложно. Преподаватель «Moscow Digital School» Вадим Перевалов отметил, что стоимость услуг юристов в подобных случаях с высокой долей вероятности окажется выше суммы, которую удастся взыскать с виновного сотрудника.

«СёрчИнформ» опросила представителей более 800 российских компаний из России (1,35 тысячи вместе с СНГ) в сентябре — ноябре 2020 года. В числе респондентов были сотрудники нефтегазовых и IT-компаний, предприятий из промышленной, транспортной, кредитно-финансовой сферы, а также ритейла, здравоохранения и другие.

