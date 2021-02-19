Белоруссия согласилась экспортировать нефтепродукты через российские порты
Белоруссия все же будет экспортировать нефтепродукты через российские морские порты. Соответствующее межправительственное соглашение 19 февраля подписали в Москве министры транспорта РФ Виталий Савельев и Белоруссии Алексей Авраменко.
Соглашение подразумевает перевалку белорусскими предприятиями 9,8 млн тонн нефтепродуктов через российские морские порты на Балтике в 2021-2023 годах. В 2021 году стороны договорились о перевалке 3,5 млн тонн, в 2020-м — 2,2 млн, в 2023 году — 3,1 млн тонн. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло, сообщает агентство «Белта».
В межправительственном документе прописана гарантия неповышения тарифов за исключением ежегодной общей индексации, сообщает агентство. Кроме того, документ предусматривает заключение контрактов по принципу take or pay, то есть если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем.
Соглашение подписано на три года, но предусматривает автоматическую пролонгацию, что практически означает неограниченное действие, уточнил Виталий Савельев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Из Белоруссии через Дальний Восток!
Все бы хорошо, да что делать с погодой. 1-2мес порты не судоходны. На мой взгляд имеет смысл развивать свой нефтехим на дальнем востоке, а от туда из своих же портов и вывозить
Долго душили цыгана.
шпротам кусать локти, а потом вешаться.