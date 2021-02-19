Белоруссия согласилась экспортировать нефтепродукты через российские порты

17:34 19.02.2021

Белоруссия все же будет экспортировать нефтепродукты через российские морские порты. Соответствующее межправительственное соглашение 19 февраля подписали в Москве министры транспорта РФ Виталий Савельев и Белоруссии Алексей Авраменко.

Соглашение подразумевает перевалку белорусскими предприятиями 9,8 млн тонн нефтепродуктов через российские морские порты на Балтике в 2021-2023 годах. В 2021 году стороны договорились о перевалке 3,5 млн тонн, в 2020-м — 2,2 млн, в 2023 году — 3,1 млн тонн. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло, сообщает агентство «Белта».

В межправительственном документе прописана гарантия неповышения тарифов за исключением ежегодной общей индексации, сообщает агентство. Кроме того, документ предусматривает заключение контрактов по принципу take or pay, то есть если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем.

Соглашение подписано на три года, но предусматривает автоматическую пролонгацию, что практически означает неограниченное действие, уточнил Виталий Савельев.