Белоруссия согласилась экспортировать нефтепродукты через российские порты

Фото с сайта Pixabay.com

Белоруссия все же будет экспортировать нефтепродукты через российские морские порты. Соответствующее межправительственное соглашение 19 февраля подписали в Москве министры транспорта РФ Виталий Савельев и Белоруссии Алексей Авраменко.

Соглашение подразумевает перевалку белорусскими предприятиями 9,8 млн тонн нефтепродуктов через российские морские порты на Балтике в 2021-2023 годах. В 2021 году стороны договорились о перевалке 3,5 млн тонн, в 2020-м — 2,2 млн, в 2023 году — 3,1 млн тонн. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло, сообщает агентство «Белта».

В межправительственном документе прописана гарантия неповышения тарифов за исключением ежегодной общей индексации, сообщает агентство. Кроме того, документ предусматривает заключение контрактов по принципу take or pay, то есть если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем.

Соглашение подписано на три года, но предусматривает автоматическую пролонгацию, что практически означает неограниченное действие, уточнил Виталий Савельев.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.02.2021, 19:06
    Гость: Гость

    Все бы хорошо, да что делать с погодой. 1-2мес порты не судоходны. На мой взгляд имеет смысл развивать свой нефтехим на дальнем востоке, а от туда из своих же портов и вывозить

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