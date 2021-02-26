Азербайджан начал строить международный аэропорт в Нагорном Карабахе

Фото с сайта facebook.com

Азербайджан начал строительство международного аэропорта в Нагорном Карабахе. Объект возведут в Физули, который находится рядом с иранской границей и в 62 км от города Шуша, пишет ТАСС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что воздушная гавань начнет работатьосенью этого года. По словам главы государства, взлетно-посадочная полоса аэропорта будет способна принимать все типы самолетов, включая самые тяжелые.

«Мы оперативно начали решать вопросы, связанные с разминированием, потому что в первую очередь там надо было очистить территорию, этот процесс уже близок к завершению. И в оперативные сроки аэропорт будет сдан в эксплуатацию. Естественно, в этом году он будет сдан», — приводит его слова агентство.

Президент добавил, что аэропорт будет использоваться как для восстановления территорий Нагорного Карабаха, так и для удобного доступа граждан соседних государств в город Шуша. Также вместе с аэропортом строятся две автотрассы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.02.2021, 17:20
    Гость: Однозначто БУДУТ -а будет ли достоен космодром

    Восточный?
    Для сравнения космодром Байконур.
    Хронология истории космодрома

    12 января 1955. Прибытие на разъезд Тюра-Там первого подразделения военных строителей для подготовки мест дислокации и разворачивания строительно-монтажной инфраструктуры. Начало строительства посёлка.
    12 февраля 1955 . Постановление совета министров СССР о создании полигона для испытаний межконтинентальных баллистических ракет.
    20 июля 1955 года — начало строительства первой стартовой площадки.
    15 мая 1957 года — запуск первой ракеты Р-7 с космодрома. Следующий, также неудачный, — через месяц.
    21 августа 1957 — первый успешный запуск, ракета доставила условный боеприпас на Камчатку.
    4 октября 1957 , 22:28 — начало космической эры, запуск первого в мире искусственного спутника Земли ПС-1 с помощью Р-7.
    29 января 1958. Посёлок (административный центр полигона, носивший неофициальное название Заря) получил официальное название Ленинский.
    9 мая 1959. На одной из стартовых площадок Байконура собран старт новой конструкции инженера-изобретателя Я. И. Колтунова (из научной группы под рук. акад. М. К. Тихонравова), что позволило при выполнении тех же задач заметно (во много раз) уменьшить размеры вновь строящихся подобных сооружений и тем самым снизить их стоимость.
    29 июля 1960 г. За успешное испытание ракеты Р-7 и в связи с 5-летием указом президиума Верховного совета СССР полигон награждён орденом Красной Звезды

    12 апреля 1961 года, 09:07. День первого космического полёта человека — Ю. А. Гагарина.

  3. 26.02.2021, 16:24
    Гость: Виктор

    Зам начальника штаба ВС Армении потребовал за враньё об Искандерах выгнать Пашиняна из премьеров! Армия Армении не участвовала в боях в Карабахе и не применяла Искандеры! Сражались с ордами Азербайджана и Турции только воинские формирования Карабаха!

  4. 26.02.2021, 16:14
    Гость: В это время

    Армяне (не занятые пропагандонством) строят дороги в Краснодарском крае.

  5. 26.02.2021, 15:43
    Гость: Шило - чему

    Вот выбрали спонсором США, пусть они вас и спасают! У России, таких болгар спасать , очередь!

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