Азербайджан начал строить международный аэропорт в Нагорном Карабахе
Азербайджан начал строительство международного аэропорта в Нагорном Карабахе. Объект возведут в Физули, который находится рядом с иранской границей и в 62 км от города Шуша, пишет ТАСС.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что воздушная гавань начнет работатьосенью этого года. По словам главы государства, взлетно-посадочная полоса аэропорта будет способна принимать все типы самолетов, включая самые тяжелые.
«Мы оперативно начали решать вопросы, связанные с разминированием, потому что в первую очередь там надо было очистить территорию, этот процесс уже близок к завершению. И в оперативные сроки аэропорт будет сдан в эксплуатацию. Естественно, в этом году он будет сдан», — приводит его слова агентство.
Президент добавил, что аэропорт будет использоваться как для восстановления территорий Нагорного Карабаха, так и для удобного доступа граждан соседних государств в город Шуша. Также вместе с аэропортом строятся две автотрассы.
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Восточный?
Для сравнения космодром Байконур.
Хронология истории космодрома
12 января 1955. Прибытие на разъезд Тюра-Там первого подразделения военных строителей для подготовки мест дислокации и разворачивания строительно-монтажной инфраструктуры. Начало строительства посёлка.
12 февраля 1955 . Постановление совета министров СССР о создании полигона для испытаний межконтинентальных баллистических ракет.
20 июля 1955 года — начало строительства первой стартовой площадки.
15 мая 1957 года — запуск первой ракеты Р-7 с космодрома. Следующий, также неудачный, — через месяц.
21 августа 1957 — первый успешный запуск, ракета доставила условный боеприпас на Камчатку.
4 октября 1957 , 22:28 — начало космической эры, запуск первого в мире искусственного спутника Земли ПС-1 с помощью Р-7.
29 января 1958. Посёлок (административный центр полигона, носивший неофициальное название Заря) получил официальное название Ленинский.
9 мая 1959. На одной из стартовых площадок Байконура собран старт новой конструкции инженера-изобретателя Я. И. Колтунова (из научной группы под рук. акад. М. К. Тихонравова), что позволило при выполнении тех же задач заметно (во много раз) уменьшить размеры вновь строящихся подобных сооружений и тем самым снизить их стоимость.
29 июля 1960 г. За успешное испытание ракеты Р-7 и в связи с 5-летием указом президиума Верховного совета СССР полигон награждён орденом Красной Звезды
12 апреля 1961 года, 09:07. День первого космического полёта человека — Ю. А. Гагарина.
Армяне хай сами свои проблемы решают, надоели.
Зам начальника штаба ВС Армении потребовал за враньё об Искандерах выгнать Пашиняна из премьеров! Армия Армении не участвовала в боях в Карабахе и не применяла Искандеры! Сражались с ордами Азербайджана и Турции только воинские формирования Карабаха!
Армяне (не занятые пропагандонством) строят дороги в Краснодарском крае.
Вот выбрали спонсором США, пусть они вас и спасают! У России, таких болгар спасать , очередь!