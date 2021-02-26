Азербайджан начал строить международный аэропорт в Нагорном Карабахе

12:26 26.02.2021

Азербайджан начал строительство международного аэропорта в Нагорном Карабахе. Объект возведут в Физули, который находится рядом с иранской границей и в 62 км от города Шуша, пишет ТАСС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что воздушная гавань начнет работатьосенью этого года. По словам главы государства, взлетно-посадочная полоса аэропорта будет способна принимать все типы самолетов, включая самые тяжелые.

«Мы оперативно начали решать вопросы, связанные с разминированием, потому что в первую очередь там надо было очистить территорию, этот процесс уже близок к завершению. И в оперативные сроки аэропорт будет сдан в эксплуатацию. Естественно, в этом году он будет сдан», — приводит его слова агентство.

Президент добавил, что аэропорт будет использоваться как для восстановления территорий Нагорного Карабаха, так и для удобного доступа граждан соседних государств в город Шуша. Также вместе с аэропортом строятся две автотрассы.