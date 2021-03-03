В Госдуме предложили пересчитать пенсии работающим пенсионерам

07:45 3.03.2021

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предполагающий снятие ограничений на перерасчет пенсий работающим пенсионерам, пишет РИА Новости со ссылкой на одного из авторов проекта глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

В частности, документ предполагает отмену предела для индивидуального коэффициента в три балла.

Как напомнили авторы законопроекта, с 1 января 2015 года перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости, осуществляемый работающим пенсионерам ежегодно с 1 августа, дает увеличение размера страховой пенсии максимум на три балла за год, а для пенсионеров, формирующих пенсионные накопления, на 1,875 балла за год, тогда как при обычном исчислении индивидуального пенсионного коэффициента при назначении страховой пенсии максимум составляет 10 баллов (6,25 для лиц, формирующих пенсионные накопления).

"С учетом действующих норм размер страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости у работающих пенсионеров с 1 августа 2021 года увеличится максимум на 296 рублей 58 копеек. При этом тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работающих застрахованных лиц, одинаков как для работающих пенсионеров, так и для застрахованных лиц, не являющихся пенсионерами", - говорят авторы законопроекта, отмечая, что начиная с 2016 года, страховые пенсии работающим пенсионерам не индексируются. Тем самым, действующее пенсионное законодательство в отношении работающих пенсионеров содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии.

Новый законопроект предлагает осуществлять перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при назначении страховой пенсии.

Согласно финансово-экономическому обоснованию численность работающих пенсионеров, фактически зарабатывающих коэффициент в размере более трех баллов, составляет 5,4 миллиона человек. Таким образом, расходы на реализацию законопроекта с 1 августа 2021 года составят 5,6 миллиарда рублей.