Омбудсмен предложила ввести четырехдневной рабочую неделю для женщин

В рамках круглого стола «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19» омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила ввести для женщин четырехдневной рабочую неделю.

Потяева считает, что женщинам приходится «совмещать работу и все заботы, которые есть», а поэтому на них идет большая нагрузка. При этом она отметила, что сейчас в Госдуме идут обсуждения по этому вопросу.

«Я как уполномоченный по правам человека в Москве поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин», - цитирует слова Потяевой РИА Новости. Она также заметила, что данная тема будет касаться всей России, а не только Москвы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.03.2021, 19:31
    Гость: а

    а ей пофиг, она все равно на дармовых харчах и ее зряплата совершенно не зависит от ее безделья.

  2. 11.03.2021, 19:25
    Гость: gvozd

    нет, не просто дура.
    она Повторяет лозунги демпартии сша.
    в свое время кажется обама выдвинул эту индею.
    очередной иностранный агент в коридорах Государственной пирамиды террора.

  3. 11.03.2021, 19:10
    Гость: :))

    А что делать тем мужикам, которые ощущают себя женщинами? Если их права не учтут - ЕС наложит еще более страшные санкции.

  4. 11.03.2021, 18:52
    Гость: Шило

    А кто работать будет? Кто Родину с колен поднимать будет? Рывки экономические делать? Чо, опять мы, мужики!!!!???

  5. 11.03.2021, 18:40
    Гость: "Добрячка" о главном сказала бы самом:

    Тот день-то оплатят "жалеемым" дамам,
    Который в неделю предложено вдруг
    Всучать им сверх прежде безденежных двух?

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