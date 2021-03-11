Омбудсмен предложила ввести четырехдневной рабочую неделю для женщин

15:55 11.03.2021

В рамках круглого стола «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19» омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила ввести для женщин четырехдневной рабочую неделю.

Потяева считает, что женщинам приходится «совмещать работу и все заботы, которые есть», а поэтому на них идет большая нагрузка. При этом она отметила, что сейчас в Госдуме идут обсуждения по этому вопросу.

«Я как уполномоченный по правам человека в Москве поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин», - цитирует слова Потяевой РИА Новости. Она также заметила, что данная тема будет касаться всей России, а не только Москвы.