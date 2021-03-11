Омбудсмен предложила ввести четырехдневной рабочую неделю для женщин
В рамках круглого стола «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19» омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила ввести для женщин четырехдневной рабочую неделю.
Потяева считает, что женщинам приходится «совмещать работу и все заботы, которые есть», а поэтому на них идет большая нагрузка. При этом она отметила, что сейчас в Госдуме идут обсуждения по этому вопросу.
«Я как уполномоченный по правам человека в Москве поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин», - цитирует слова Потяевой РИА Новости. Она также заметила, что данная тема будет касаться всей России, а не только Москвы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а ей пофиг, она все равно на дармовых харчах и ее зряплата совершенно не зависит от ее безделья.
нет, не просто дура.
она Повторяет лозунги демпартии сша.
в свое время кажется обама выдвинул эту индею.
очередной иностранный агент в коридорах Государственной пирамиды террора.
А что делать тем мужикам, которые ощущают себя женщинами? Если их права не учтут - ЕС наложит еще более страшные санкции.
А кто работать будет? Кто Родину с колен поднимать будет? Рывки экономические делать? Чо, опять мы, мужики!!!!???
Тот день-то оплатят "жалеемым" дамам,
Который в неделю предложено вдруг
Всучать им сверх прежде безденежных двух?