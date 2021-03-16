Минцифры предложило дать частным компаниям доступ к медкартам россиян

12:15 16.03.2021

Минцифры, в рамках мер по поддержке российской IT-отрасли и цифровизации медицины, предложило дать частным компаниям, являющимися поставщиками электронных медсервисов, доступ к медицинским данным россиян, хранящимся в государственных информационных системах.

Как пишет газета "КоммерсантЪ", данные предполагается предоставлять без согласия граждан.

По мнению представителей ведомства, подобная информация поможет разработать новые IT-сервисы в медицине, расширить возможности применения искусственного интеллекта в диагностике. Для этого планируется создать специальный "репозиторий" медицинских изображений и электронных медкарт.

Предполагается, что, получив доступ к массиву данных и проанализировав их, можно будет прогнозировать течение болезни, корректировать лечение конкретного человека, выявляя риски на ранней стадии.

Как отмечает издание, данное предложение сейчас изучается в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко.