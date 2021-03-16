Минцифры предложило дать частным компаниям доступ к медкартам россиян
Минцифры, в рамках мер по поддержке российской IT-отрасли и цифровизации медицины, предложило дать частным компаниям, являющимися поставщиками электронных медсервисов, доступ к медицинским данным россиян, хранящимся в государственных информационных системах.
Как пишет газета "КоммерсантЪ", данные предполагается предоставлять без согласия граждан.
По мнению представителей ведомства, подобная информация поможет разработать новые IT-сервисы в медицине, расширить возможности применения искусственного интеллекта в диагностике. Для этого планируется создать специальный "репозиторий" медицинских изображений и электронных медкарт.
Предполагается, что, получив доступ к массиву данных и проанализировав их, можно будет прогнозировать течение болезни, корректировать лечение конкретного человека, выявляя риски на ранней стадии.
Как отмечает издание, данное предложение сейчас изучается в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сначала под любым предлогом собирают личные данные,а пттом раздают направо и налево. Кому ни попадя
говорите?
Ту Конституцию похоже на гвоздик надо повесить в неких местах
Для этого планируется создать специальный "репозиторий" медицинских изображений и электронных медкарт.
Предполагается, что, получив доступ к массиву данных и проанализировав их, можно будет прогнозировать течение болезни, корректировать лечение конкретного человека, выявляя риски на ранней стадии.
Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2021/03/16/it-tekhnologii/886345-mintsifry-predlozhilo-dat-chastnym-kompaniyam-dostup-k-med
А ВАС КТО_ТО ПРОСИЛ ОБ ЭТОМ, ЗАБОТЛИВЫЕ ВЫ НАШИ?
Помни те как совсем недавно нам вопили что КГБ вежде подслушивал и подглядывал?
Да тот КГБ и СССР сущие овечки по сравнению с нынешними демократизаторами!!!
Сейчас в стране большая смертность. Бедность, нищета, недоедание, голод, болезни, всякие несчастные случаи. Сколько людей пропадает зря, а их ещё можно использовать на органы официально. Не для всех, а только для ближневосточных мигрантов. Для каждого араба несколько русских на запчасти, но для этого нужно знать о здоровье каждого, молодого гражданина. У байдена память стала плохая, своих министров не узнает. Звонок, и контейнер с русскими мозгами уже в пути.
Это называется прощай медицинская тайна. Сведения о состоянии здоровья граждан перестанут быть известны только им и лечащим врачам. И к чему это приведет еще не известно.