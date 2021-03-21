Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в Сибири

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу эти выходные проводят в Сибири, рассказал 21 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе», — приводят слова Пескова «Известия».

По словам пресс-секретаря президента, Путин вместе с Шойгу катаются на вездеходе и совершают пешие прогулки по тайге.

Отмечается, что Шойгу также показал президенту свою мастерскую, где он занимается изготовлением поделок из дерева.

Ранее Песков рассказывал, почему президент предпочитает отдыхать в России. По его словам, задача Путина как главы государства — на своем примере популяризовать те места, «о существовании которых большинство граждан, может, и не знают».

Фото: Пресс-служба Кремля

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 21.03.2021, 18:11
    Гость: Ещё как забавно

    "Письма с родины" первыми стала писать в газеты и журналы тех времён первая волна белоэмигрантов. Порой некоторым читателям казалось, что в СССР их пишет всё население. Этим подрабатывали многие белоэмигранты и их дети.
    Нынче эту эстафету глубинного лизания филейных частей гаранта подхватили кремлёвско-кухонные борзые, которых курирует целое управление АП. Власть воров и жуликов на это денег налогоплательщиков не жалеет. Не свои, не жалко.
    А "Взгляд" это провластная конторка тоже на содержании у власти. Вот и здесь есть немалое число провластных борзых, отрабатывающих содержание на шее налогоплательщиков.
    Пора уж взрослеть и отделять мух от котлет.

  4. 21.03.2021, 17:55
    Гость: забавному.

    ты с взгляда припшел? а что не знаешь насчет ихней модерации? и что такое взгляд?
    иди назад в взгляд.

  5. 21.03.2021, 17:43
    Гость: Время Ч.

    Президенты всех стран на казенных харчах сидят, работа у них такая. А вы сами то помогли хоть кому-то больному, голодному? Или зависть просто заедает?

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