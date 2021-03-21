Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в Сибири
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу эти выходные проводят в Сибири, рассказал 21 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе», — приводят слова Пескова «Известия».
По словам пресс-секретаря президента, Путин вместе с Шойгу катаются на вездеходе и совершают пешие прогулки по тайге.
Отмечается, что Шойгу также показал президенту свою мастерскую, где он занимается изготовлением поделок из дерева.
Ранее Песков рассказывал, почему президент предпочитает отдыхать в России. По его словам, задача Путина как главы государства — на своем примере популяризовать те места, «о существовании которых большинство граждан, может, и не знают».
Фото: Пресс-служба Кремля
Комментарии читателей Оставить комментарий
Украинцы отправили бы таких сограждан в Ростов.
вы называете бреднями? Что бы я так бредил.
"Письма с родины" первыми стала писать в газеты и журналы тех времён первая волна белоэмигрантов. Порой некоторым читателям казалось, что в СССР их пишет всё население. Этим подрабатывали многие белоэмигранты и их дети.
Нынче эту эстафету глубинного лизания филейных частей гаранта подхватили кремлёвско-кухонные борзые, которых курирует целое управление АП. Власть воров и жуликов на это денег налогоплательщиков не жалеет. Не свои, не жалко.
А "Взгляд" это провластная конторка тоже на содержании у власти. Вот и здесь есть немалое число провластных борзых, отрабатывающих содержание на шее налогоплательщиков.
Пора уж взрослеть и отделять мух от котлет.
ты с взгляда припшел? а что не знаешь насчет ихней модерации? и что такое взгляд?
иди назад в взгляд.
Президенты всех стран на казенных харчах сидят, работа у них такая. А вы сами то помогли хоть кому-то больному, голодному? Или зависть просто заедает?