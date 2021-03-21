Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в Сибири

13:57 21.03.2021

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу эти выходные проводят в Сибири, рассказал 21 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе», — приводят слова Пескова «Известия».

По словам пресс-секретаря президента, Путин вместе с Шойгу катаются на вездеходе и совершают пешие прогулки по тайге.

Отмечается, что Шойгу также показал президенту свою мастерскую, где он занимается изготовлением поделок из дерева.

Ранее Песков рассказывал, почему президент предпочитает отдыхать в России. По его словам, задача Путина как главы государства — на своем примере популяризовать те места, «о существовании которых большинство граждан, может, и не знают».

Фото: Пресс-служба Кремля