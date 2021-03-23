Трое военных погибли при срабатывании катапульты стоящего на земле Ту-22М3
Три члена экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3 погибли при нештатном срабатывании катапульты на аэродроме под Калугой, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.
У самолета перед вылетом нештатно сработала система катапультирования, в результате чего три члена экипажа получили смертельные травмы. "Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы несовместимые с жизнью", - заявили в Минобороны.
Там также отметили, что для проведения технического обследования самолета и установления причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России.
Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что погибли командир полка и двое его подчиненных. Собеседник агентства не уточнил имен и званий погибших.
Сработала так называемая командирская катапульта - когда одной кнопкой катапультируется весь экипаж.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кто кто ,невидимая рука рынка ...
В зубах и с отпечатком ботинка на бандитской харе!
Нашли. Визитку профессора Шарикова.
Чем отличается Ту-22 от Ту-22М3, ась?
Был случай в Калининграде на Су-25 в 80-е. При торможении в конце руления произошло нештатное срабатыаание К-36. Но парень оказался грамотным - ухватился руками за каркас фонаря, не дав ему уйти (чуть не оторвав руки), фонарь брякнулся на борта кабины, фал не выбрал длину и чека осталась на месте. Причина - производственный брак. В коробочке блока управления после монтажа остался оловянный шарик, который катался-катался и в итоге замкнул "тот самый" контакт.
Земля пухом ребятам...