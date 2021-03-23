Трое военных погибли при срабатывании катапульты стоящего на земле Ту-22М3

16:36 23.03.2021

Три члена экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3 погибли при нештатном срабатывании катапульты на аэродроме под Калугой, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

У самолета перед вылетом нештатно сработала система катапультирования, в результате чего три члена экипажа получили смертельные травмы. "Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы несовместимые с жизнью", - заявили в Минобороны.

Там также отметили, что для проведения технического обследования самолета и установления причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что погибли командир полка и двое его подчиненных. Собеседник агентства не уточнил имен и званий погибших.

Сработала так называемая командирская катапульта - когда одной кнопкой катапультируется весь экипаж.