Единоросс Евгений Григорьев одержал победу на выборах мэра Якутска
И. о. мэра Якутска Евгений Григорьев («Единая Россия») победил на досрочных выборах главы города. Он получил 42,27% голосов. Всего на выборы пришло 41,73% избирателей.
Его основной конкурент — Виталий Обедин, выдвинутый «Справедливой Россией» — набирает 39,87%. Григорьева уже поздравили с победой глава Якутии Айсен Николаев и экс-мэр Сардана Авксентьева. Обедин признал свое поражение и принес «огромные извинения всем, чьи надежды не оправдал».
«Сегодня с утра провел еженедельную планерку мэрии, приступаем к реализации намеченных планов»,— цитирует Евгения Григорьева пресс-служба администрации Якутска.
Выборы мэра Якутска проходили досрочно. Они были назначены после того, как предыдущий градоначальник Сардана Авксентьева добровольно ушла в отставку. Официально причиной отставки называлось состояние ее здоровья. Авксентьева назвала Григорьева своим преемником на посту мэра.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Теперь заживут! Слава ЕР!
Пока в Кремле "пахан",других "результатов" не будет!Блевота.
Будут внаглую подделывать,так что делайте выводы,хомячки...
Будьте вы прокляты. Всё вам мало. Вы и кости наши жрать будете, упыри.
Честную мэршу изжила международная мафия, именуемая ед-ро.