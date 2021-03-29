Единоросс Евгений Григорьев одержал победу на выборах мэра Якутска

Фото с сайта babr24.com

И. о. мэра Якутска Евгений Григорьев («Единая Россия») победил на досрочных выборах главы города. Он получил 42,27% голосов. Всего на выборы пришло 41,73% избирателей.

Его основной конкурент — Виталий Обедин, выдвинутый «Справедливой Россией» — набирает 39,87%. Григорьева уже поздравили с победой глава Якутии Айсен Николаев и экс-мэр Сардана Авксентьева. Обедин признал свое поражение и принес «огромные извинения всем, чьи надежды не оправдал».

«Сегодня с утра провел еженедельную планерку мэрии, приступаем к реализации намеченных планов»,— цитирует Евгения Григорьева пресс-служба администрации Якутска.

Выборы мэра Якутска проходили досрочно. Они были назначены после того, как предыдущий градоначальник Сардана Авксентьева добровольно ушла в отставку. Официально причиной отставки называлось состояние ее здоровья. Авксентьева назвала Григорьева своим преемником на посту мэра.

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