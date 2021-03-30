В Генпрокуратуре заявили о росте взяточничества в России

09:33 30.03.2021

Генпрокуратура заявила о росте количества выявленных коррупционных преступлений по сравнению с предыдущим годом.

Как пишет ТАСС, за период с января по март текущего года количество таких преступлений выросло на 11,8% (с 6,3 тыс. до 7,1 тыс.), при этом около половины из них составило взяточничество (3,5 тыс).

"Относительно января - февраля 2020 года их число возросло на 21,1%", - следует из данных ведомства.

В данных ведомства уточняется, что каждая третья взятка не превышала 10 тыс. рублей. Больше всего подобных случаев взяточничества зафиксировано в Республике Башкортостан - 79, в Москве - 47 и в Краснодарском крае - 45.

Всего за два месяца 2021 года число экономических преступлений увеличилось на 1% по сравнению с январем - февралем 2018 года. В структуре преступности их удельный вес увеличился с 7,8% до 8,3%. Свыше 7,5 тыс. преступлений экономической направленности совершены в крупном и особо крупном размере, что составляет порядка 30% от всех преступлений данной категории.

Материальный ущерб на этапе предварительного расследования оценивается в 65,3 миллиарда рублей.