В Генпрокуратуре заявили о росте взяточничества в России
Генпрокуратура заявила о росте количества выявленных коррупционных преступлений по сравнению с предыдущим годом.
Как пишет ТАСС, за период с января по март текущего года количество таких преступлений выросло на 11,8% (с 6,3 тыс. до 7,1 тыс.), при этом около половины из них составило взяточничество (3,5 тыс).
"Относительно января - февраля 2020 года их число возросло на 21,1%", - следует из данных ведомства.
В данных ведомства уточняется, что каждая третья взятка не превышала 10 тыс. рублей. Больше всего подобных случаев взяточничества зафиксировано в Республике Башкортостан - 79, в Москве - 47 и в Краснодарском крае - 45.
Всего за два месяца 2021 года число экономических преступлений увеличилось на 1% по сравнению с январем - февралем 2018 года. В структуре преступности их удельный вес увеличился с 7,8% до 8,3%. Свыше 7,5 тыс. преступлений экономической направленности совершены в крупном и особо крупном размере, что составляет порядка 30% от всех преступлений данной категории.
Материальный ущерб на этапе предварительного расследования оценивается в 65,3 миллиарда рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Курица не птица, Путин не Сталин! За целых двадцать лет президентства он с ворами и жуликами не боролся, он занимался только болтовней!
еще будет через 2 срока. Или уже ничего не будет.
она такая.
гниет с головы.
Ну , как прокуратуре не знать о коррупции, одно дело прокуроров чего стоит .