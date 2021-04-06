Мурашко назвал долю пациентов с побочными реакциями после «Спутника V»

14:55 6.04.2021

Побочные реакции на отечественную вакцину «Спутник V» появились у менее 0,1% сделавших прививку препаратом. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19. Трансляцию заседания вел телеканалу «Россия 24».

«Мы получаем сегодня данные от зарубежных коллег по поставляемой вакцине "Спутник V", и количество даже небольших осложнений, мы фиксируем все, это количество составляет менее 0,1% даже с учетом незначительных температурных реакций и незначительной болезненности в месте инъекции», — сказал министр.

По словам Мурашко, в приоритете у властей находится вакцинация граждан старше 60 лет, так как у них выше риск развития тяжелого течения болезни.

Российские ученые также пришли к выводу, что антитела к COVID-19, выработанные после прививки «Спутником V», защищают от британского штамма коронавируса, добавил глава Минздрава.

Ранее министр здравоохранения заявлял, что у пациентов, переболевших коронавирусом, могут развиться астения, болезни сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.