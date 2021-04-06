Мурашко назвал долю пациентов с побочными реакциями после «Спутника V»

Фото с сайта facebook.com

Побочные реакции на отечественную вакцину «Спутник V» появились у менее 0,1% сделавших прививку препаратом. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19. Трансляцию заседания вел телеканалу «Россия 24».

«Мы получаем сегодня данные от зарубежных коллег по поставляемой вакцине "Спутник V", и количество даже небольших осложнений, мы фиксируем все, это количество составляет менее 0,1% даже с учетом незначительных температурных реакций и незначительной болезненности в месте инъекции», — сказал министр.

По словам Мурашко, в приоритете у властей находится вакцинация граждан старше 60 лет, так как у них выше риск развития тяжелого течения болезни.

Российские ученые также пришли к выводу, что антитела к COVID-19, выработанные после прививки «Спутником V», защищают от британского штамма коронавируса, добавил глава Минздрава.

Ранее министр здравоохранения заявлял, что у пациентов, переболевших коронавирусом, могут развиться астения, болезни сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.04.2021, 22:27
    Гость: ОниЩенко

    Интересно! А этот санВрач (якобы, АКАДЕМИК!) не говорил случайно, от какого животного произошёл COVID-19?
    Уж, ему, как АКАДЕМИКУ, стыдно не знать, что до сих пор не найдено промежуточное животное, которое смогло заразить человека Коронавирусом COVID-19!
    Или, у нас такие тупые АКАДЕМИКИ, или же они не говорят народу всю правду об искусственном происхождении Коронавируса.
    /

  2. 06.04.2021, 22:05
    Гость: Мамба

    Европа не остановила вакцинацию Астра Зенекой. Вероятность образования тромба есть, но она настолько ничтожга, что польза от вакцины несопоставима с опасностью. Про российскую вакцину ничего сказать не могу. Но вроде пока тоже нормальная вакцина, как и индийская или китайская.

  3. 06.04.2021, 20:45
    Гость: "внучку" Сбера - ООО "Иммунотехнологии" может ДОЧКУ?

    Сбербанк создал дочернюю компанию, которая будет заниматься масштабированием производства вакцины от коронавируса. Об этом сообщает издание «Фармвестник» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Речь идет об ООО «Иммунотехнологии». По данным СПАРК, компания с уставным капиталом ₽50 млн была зарегистрирована 15 мая и на 100% принадлежит Сбербанку. В качестве видов деятельности указаны научные исследования и разработки в области биотехнологии, производство лекарственных препаратов, оптовая торговля фармацевтической продукцией.

    По данным «Фармвестника», производить новая компания будет вакцину, которую разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

    Генеральным директором ООО "Иммунотехнологии" является Дмитрий Ефимов - это бывший генеральный директор АО "Нижфарм" и старший вице-президент STADA CIS. Что интересно, Дмитрий Ефимов работал в немецкой компании Stada, в свою очередь входившей в группу "Биогенерика", являющуюся крупнейшим производителем прививок от гриппа,

    Stada
    Немецкая компания Международная группа фармацевтических компаний. Штаб-квартира расположена в г. Бад-Фильбель.

    Дата основания: 1895 г.

    Доктор Штефан Эдер назначен Исполнительным Вице-Президентом STADA по региону Россия/СНГ
    03.03.2020
    В должности руководителя STADA в регионе Россия и СНГ Штефан Эдер будет отвечать за укрепление бизнес-процессов, рост производства и развитие производственных площадок компании в регионе. STADA по-прежнему стремится к зав
    НИЧЕГО СВОЕГО....

  4. 06.04.2021, 20:25
    Гость: Планета ОБЕЗЬЯН

    Европа остановила прививки вакциной АстраЗенека.
    Именно, из-за образования тромбов у некоторых вакцинируемых пациентов.
    Вакцина сделана на "платформе" аденовируса, так же, как и вакцина Спутник-V.
    Почему после вакцинирования нашей вакциной, (похожей как брат-близнец на вакцину АстраЗенека), тромбов не образуется?
    Или, все-таки.... Умалчивают???
    /
    А может, влияет на образование тромбов после прививки англо-шведской вакциной тот факт, что вакцина АстраЗенека сделана на "Платформе" аденовируса шимпанзе???
    Сейчас эта версия - основная! )))))

  5. 06.04.2021, 19:27
    Гость: Виктор. Красноярск .

    От запада 0,1% это понятно . А сколько осложнний в Расее ? Ась ? Или статистику не ведете ? А на хрена , ведь верно .

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