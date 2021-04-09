СМИ узнали о сбоях у операторов из-за оборудования для «суверенного Рунета»

12:41 9.04.2021

В прошлом месяце у крупных региональных и федеральных операторов связи возникли сбои из-за оборудования, установленного по требованию Роскомнадзора для исполнения закона о «суверенном Рунете». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на внутренние источники.

В частности, такой сбой возник у регионального оператора «Обит», рассказал источник издания. По его словам, чтобы восстановить работу сети, специалисты «Обит» исключили используемые Роскомнадзором системы DPI из схемы прохождения трафика. По словам одного из собеседников в крупном операторе, в марте с трудностями из-за этого столкнулись все компании «большой четверки» — «Мегафон», МТС, «Билайн» и Tele2.

Как отмечают специалисты, сбои операторов, которые были зафиксированы в марте, стали первыми масштабными происшествиями в рамках исполнения закона о «суверенном Рунете»

10 марта Роскомнадзор анонсировал замедление работы Twitter в России, заявив, что соцсеть удаляет не все посты, содержащие незаконную информацию. После этого на несколько часов перестали открываться сайты разных российских федеральных ведомств. В Роскомнадзор отметили, что это не связано с его действиями; официальной причиной был назван сбой в работе «Ростелекома».