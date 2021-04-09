Путин дал Меркель разъяснения по перемещению российских войск
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель 8 апреля заявил, что Россия может передвигать вооруженные силы по своей территории на свое усмотрение. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Украина превращается во «взрывоопасный регион», поэтому Москва принимает меры «для обеспечения собственной безопасности».
«Президент дал все необходимые разъяснения… мы, конечно же, вольны абсолютно передвигать наши вооруженные силы и любые подразделения по территории России на наше усмотрение — это первое. И второе — безусловно, сейчас, к сожалению, Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион»,— цитирует Пескова «Коммерсант». По его словам, любая страна, которая граничит со «взрывоопасным регионом», будет принимать меры безопасности.
Кремль считает, что на Украине есть опасность «возобновления полномасштабных боевых действий». «Украинская сторона — об этом можно судить по различным заявлениям — не отвергает полностью мысли о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком. В случае начала боевых действий и в случае повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу… ни одна страна мира не останется в стороне»,— добавил Песков. По словам пресс-секретаря президента, Кремль опасается, что на Украине возобновится гражданская война. И это «будет представлять угрозу для безопасности РФ».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пел в священном безумье народ.
***
Расплясались, разгулялись бесы
По России вдоль и поперек
Рвет и крутит снежные завесы
Выстуженный северо-восток.
В этом ветре — вся судьба России,
Страшная, безумная судьба.
В этом ветре — гнет веков свинцовых,
Русь Малют, Иванов, Годуновых,
Хищников, опричников, стрельцов,
Свежевателей живого мяса,
Чертогана, вихря, свистопляса,
Быль царей и явь большевиков.
***
Благонадежность, шпионаж, цензура,
Проскрипции, доносы и террор —
Вот достижения и гений революций!
***
…Вся нежить хлынула в сей дом
И на зияющем престоле,
Над зыбким мороком болот
Бесовский правит хоровод.
Народ, безумием объятый,
О камни бьется головой
И узы рвет, как бесноватый…
***
…Вся Русь — костер. Неугасимый пламень
Из края в край, из века в век
Гудит, ревет… И трескается камень
И каждый факел — человек.
***
Они пройдут —расплавленные годы
Народных бурь и мятежей:
Вчерашний раб,усталый от свободы, —
Возропщет,требуя цепей.
Построит вновь казармы и остроги,
Воздвигнет сломанный престол,
А сам уйдет молчать в свои берлоги,
Работать на полях,как вол.
***
Кто ты, Россия? Мираж? Наважденье?
Была ли ты? есть или нет?
Омут… стремнина… головокруженье…
Бездна… безумие… бред…
Все неразумно, необычайно:
Взмахи побед и разрух…
Мысль замирает пред вещею тайной
И ужасается дух.
***
Поддалась лихому наговору,
Отдалась разбойнику и вору,
Подожгла посады и хлеба,
Разорила древнее жилище
И пошла поруганной и нищей
И рабой последнего раба.
ИМХО объяснять вам никто не будет что именно делает Украина)))
Типа вы сами должны знать))
Закосы под дурачков не пройдут))
Доказывать никто никто ничего не будет))
Просто сразу дадут мощно в пятак))
Я не потому так говорю что я считаю что так правильно))
Мне в принципе на это плевать))
Просто я вижу что дело приняло уже вот такой оборот как я написал))
Не верите? Проверьте!)))
Поэтому, Украина - это оккупированная бандерами и иностранными базами территория Русского Мира и она, рано или поздно, будет освобождена.
Даже клоун Зелюк заткнулся.
Не отчитался, а предупредил!