Путин дал Меркель разъяснения по перемещению российских войск

17:57 9.04.2021

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель 8 апреля заявил, что Россия может передвигать вооруженные силы по своей территории на свое усмотрение. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Украина превращается во «взрывоопасный регион», поэтому Москва принимает меры «для обеспечения собственной безопасности».

«Президент дал все необходимые разъяснения… мы, конечно же, вольны абсолютно передвигать наши вооруженные силы и любые подразделения по территории России на наше усмотрение — это первое. И второе — безусловно, сейчас, к сожалению, Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион»,— цитирует Пескова «Коммерсант». По его словам, любая страна, которая граничит со «взрывоопасным регионом», будет принимать меры безопасности.

Кремль считает, что на Украине есть опасность «возобновления полномасштабных боевых действий». «Украинская сторона — об этом можно судить по различным заявлениям — не отвергает полностью мысли о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком. В случае начала боевых действий и в случае повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу… ни одна страна мира не останется в стороне»,— добавил Песков. По словам пресс-секретаря президента, Кремль опасается, что на Украине возобновится гражданская война. И это «будет представлять угрозу для безопасности РФ».