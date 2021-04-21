Глава Красноярского края запросил на экологические проекты 191 млрд рублей

08:50 21.04.2021

Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил правительство выделить региону 190,9 млрд рублей на восстановление окружающей среды региона и компенсацию ущерба аварии у "Норникеля" в 2020 году. Соответствующее письмо напралено вице-премьеру Виктории Абрамченко, пишет РБК.

В своем письме глава региона отмечает, что авария у "Норникеля" нанесла "коллосальный вред" экологии региона. Так, согласно результатам проведенных исследований, были зафиксированы случаи высокого и экстремально высокого уровня загрязнения поверхностных вод нефтепродуктами и тяжелыми металлами, а также случаи превышения фоновых концентрация аналогичных загрязняющих веществ в почве и грунтах водных объектов.

Усс приложил к письму "перечень мероприятий по восстановлению состояния окружающей среды, а также возмещению вреда", на которые он и просит выделить финансирование в рамках государственных программ "Охрана окружающей среды" и "Воспроизводство и использование природных ресурсов".

Всего в перечне 50 мероприятий на 191 млрд руб. Согласно документу, самое крупное финансирование планируется привлечь по следующим направлениям: строительство метро в Красноярске (114,5 млрд руб.); компенсация выпадающих доходов Красноярского края по налогу на прибыль в результате снижения налоговой базы после выплаты «Норникелем» штрафа за аварию в размере 146,2 млрд руб. (почти вся сумма ушла в федеральный бюджет); инфрастуктуру для перевода автомобилей на газ в Норильске; создание экологически эффективной инфраструктуры по обращению с мусором в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, включая приобретение плазменных деструкторов для сжигания отходов; ликвидацию накопленного ущерба окружающей среде на 104 объектах в Норильске площадью 15,3 тыс. га с отходами 2,9 млн т, а также на 52 объектах на Таймыре площадью 447,9 га.

Среди мероприятий перечислены также ремонт и строительство дорог в Красноярске и Норильске, закупка трамваев и троллейбусов для Красноярска, исследование миграции оленей на Таймыре и другие.