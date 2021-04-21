Глава Красноярского края запросил на экологические проекты 191 млрд рублей

Экологическая катастрофа в Норильске 2020

Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил правительство выделить региону 190,9 млрд рублей на восстановление окружающей среды региона и компенсацию ущерба аварии у "Норникеля" в 2020 году. Соответствующее письмо напралено вице-премьеру Виктории Абрамченко, пишет РБК

В своем письме глава региона отмечает, что авария у "Норникеля" нанесла "коллосальный вред" экологии региона. Так, согласно результатам проведенных исследований, были зафиксированы случаи высокого и экстремально высокого уровня загрязнения поверхностных вод нефтепродуктами и тяжелыми металлами, а также случаи превышения фоновых концентрация аналогичных загрязняющих веществ в почве и грунтах водных объектов. 

Усс приложил к письму "перечень мероприятий по восстановлению состояния окружающей среды, а также возмещению вреда", на которые он и просит выделить финансирование в рамках государственных программ "Охрана окружающей среды" и "Воспроизводство и использование природных ресурсов".

Всего в перечне 50 мероприятий на 191 млрд руб. Согласно документу, самое крупное финансирование планируется привлечь по следующим направлениям: строительство метро в Красноярске (114,5 млрд руб.); компенсация выпадающих доходов Красноярского края по налогу на прибыль в результате снижения налоговой базы после выплаты «Норникелем» штрафа за аварию в размере 146,2 млрд руб. (почти вся сумма ушла в федеральный бюджет); инфрастуктуру для перевода автомобилей на газ в Норильске; создание экологически эффективной инфраструктуры по обращению с мусором в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, включая приобретение плазменных деструкторов для сжигания отходов; ликвидацию накопленного ущерба окружающей среде на 104 объектах в Норильске площадью 15,3 тыс. га с отходами 2,9 млн т, а также на 52 объектах на Таймыре площадью 447,9 га.

Среди мероприятий перечислены также ремонт и строительство дорог в Красноярске и Норильске, закупка трамваев и троллейбусов для Красноярска, исследование миграции оленей на Таймыре и другие.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.04.2021, 13:58
    Гость: коллега

    Это тот самый Усс, который сдал китайцам за копейки тайгу на корню под вырубку, сделал китайцев первыми в мире по лесозаготовкам, а сам стал миллиардером? Это тот самый Усс, который, заметая следы незаконных вырубок тайги, устроил чужими руками пожары, да так, что горело по площади ТРЕТЬЯ часть всей РФ, а он говорил, что тушить пожары ему экономически не выгодно? Это тот самый Усс? Тогда 191 млрд. рублей на экологические проекты он ОБЯЗАТЕЛЬНО получит!

  2. 21.04.2021, 11:16
    Гость: Шило

    Может, забудем о детских фантазиях!
    В Москве, еще не все,хорошие люди, яхты купили.
    Скромность, главное! На свои силы, надежды нет!

  3. 21.04.2021, 10:46
    Гость: ага

    Крута новые эффективные собственники хозяйничают. Прибыль Потанину и Компании, а ликвидация за счет нищего народа. Как любой идиот может "эффективно трудится". Здесь преступления за которых должна быть высшая мера и конфискация всей собственности у всех "эффективных" менеджеров и собственников.

  4. 21.04.2021, 10:45
    Гость: Старый

    Это тот самый Усс, который за пределами кремлевского балаганчика получит пять пожизненных тюремных сроков? А. Тогда денег ему дадут. Свой человек.

Все комментарии (10)
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