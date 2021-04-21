Путин распорядился бесплатно подводить газ до участков

Владимир Путин

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил правительству совместно с регионами разработать план бесплатной газификации домохозяйств.

«Немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет. За подводку газа непосредственно к границе участка в населенном пункте люди платить не должны», - отметил Путин.

«Прошу правительство совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств. И поддерживаю здесь инициативу «Единой России» - за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны. Нужно также разработать предложения с «Газпромом», чтобы сбоев не было», - добавил глава государства.

Также он подчеркнул, что «Мособлгаз» и другие ресурсопоставляющие организации должны четко понимать, что должны сделать, в какие сроки и за какие деньги.

При этом глава государства пообещал, что возьмет выполнение этого поручения под личный контроль.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.04.2021, 19:38
    Гость: Уйма

    Так есть давно постановление 1213- до забора бесплатно...якобы , но у коммерсантов свои расценки на дальнейшее и идёт перераспределение денег в карман частников. Проблема в коррупции...уже проведённое в частный дом газовое оборудование подключают по году и больше, образуя громадные очереди,а объясняют это необходимостью оформления документов и это оформление- основные расходы " клиента", причём человек бегает из одной конторы Газпрома в другую, таская туда - сюда кучи документов. Это издевательство.

  4. 21.04.2021, 19:07
    Гость: 1234

    Добиваюсь прокладки газопровода СД по своей улице в деревне. Была программа газификации области с заложенным бюджетом за счет повышения тарифов 2018-2022. В 2020м губер тупо отменил эту программу и ввел новую...до 2029! Но тарифы конечно же подняли еще в 2018...))) вот так и живем.

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