Путин распорядился бесплатно подводить газ до участков

15:06 21.04.2021

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил правительству совместно с регионами разработать план бесплатной газификации домохозяйств.

«Немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет. За подводку газа непосредственно к границе участка в населенном пункте люди платить не должны», - отметил Путин.

«Прошу правительство совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств. И поддерживаю здесь инициативу «Единой России» - за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны. Нужно также разработать предложения с «Газпромом», чтобы сбоев не было», - добавил глава государства.

Также он подчеркнул, что «Мособлгаз» и другие ресурсопоставляющие организации должны четко понимать, что должны сделать, в какие сроки и за какие деньги.

При этом глава государства пообещал, что возьмет выполнение этого поручения под личный контроль.