Путин распорядился бесплатно подводить газ до участков
Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил правительству совместно с регионами разработать план бесплатной газификации домохозяйств.
«Немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет. За подводку газа непосредственно к границе участка в населенном пункте люди платить не должны», - отметил Путин.
«Прошу правительство совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств. И поддерживаю здесь инициативу «Единой России» - за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны. Нужно также разработать предложения с «Газпромом», чтобы сбоев не было», - добавил глава государства.
Также он подчеркнул, что «Мособлгаз» и другие ресурсопоставляющие организации должны четко понимать, что должны сделать, в какие сроки и за какие деньги.
При этом глава государства пообещал, что возьмет выполнение этого поручения под личный контроль.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так есть давно постановление 1213- до забора бесплатно...якобы , но у коммерсантов свои расценки на дальнейшее и идёт перераспределение денег в карман частников. Проблема в коррупции...уже проведённое в частный дом газовое оборудование подключают по году и больше, образуя громадные очереди,а объясняют это необходимостью оформления документов и это оформление- основные расходы " клиента", причём человек бегает из одной конторы Газпрома в другую, таская туда - сюда кучи документов. Это издевательство.
Донбасс не признал.
Эх газифицирую ! А чай он не предлагал с ним пить как Чапаев ?
Добиваюсь прокладки газопровода СД по своей улице в деревне. Была программа газификации области с заложенным бюджетом за счет повышения тарифов 2018-2022. В 2020м губер тупо отменил эту программу и ввел новую...до 2029! Но тарифы конечно же подняли еще в 2018...))) вот так и живем.
пошторез