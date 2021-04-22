17:29 22.04.2021

В Совете Федерации планируют разработать законопроект о навозе. «Мы сейчас в Совете Федерации пытаемся разработать законопроект, который регулировал бы обращение навоза, потому что отбиться без этого документа становится на селе невозможно. Но этот процесс длительный, необходимо дать определение навоза, определить, как с ним обращаться, технологию обращения с ним», — цитирует РИА Новости сообщение комитета по бюджету.

Еще пять лет назад в России вступил в силу так называемый «закон о навозе», согласно которому использовать навоз можно только при наличии лицензии, напоминает znak.com. По решению парламентариев, юрлица и индивидуальные предприниматели до 1 июля 2016 года должны были сертифицировать свою деятельность по сбору, обработке, транспортировке и утилизации отходов 1-4 класса (навоз тогда отнесли к отходам 3-го, умеренного, класса). За отсутствие таких лицензий предусмотрены штрафы до 250 тыс. рублей.