В Совете Федерации планируют разработать законопроект о навозе
В Совете Федерации планируют разработать законопроект о навозе. «Мы сейчас в Совете Федерации пытаемся разработать законопроект, который регулировал бы обращение навоза, потому что отбиться без этого документа становится на селе невозможно. Но этот процесс длительный, необходимо дать определение навоза, определить, как с ним обращаться, технологию обращения с ним», — цитирует РИА Новости сообщение комитета по бюджету.
Еще пять лет назад в России вступил в силу так называемый «закон о навозе», согласно которому использовать навоз можно только при наличии лицензии, напоминает znak.com. По решению парламентариев, юрлица и индивидуальные предприниматели до 1 июля 2016 года должны были сертифицировать свою деятельность по сбору, обработке, транспортировке и утилизации отходов 1-4 класса (навоз тогда отнесли к отходам 3-го, умеренного, класса). За отсутствие таких лицензий предусмотрены штрафы до 250 тыс. рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Россия постепенно из страны дураков чиновников превращается уже в страну идиотов депутатов. Неужели наверху не понимают идиотизм этого закона и наверно примут закон о налогообложение не только навоза согласно его количеству,но и налог на запах от него. К сожалению дураков не сеют,а они как сорняки вырастают самосевом. Те кто будет голосовать на будущих выборах в ГД повторно за депутатов принявших этот закон сами такие же идиоты и поэтому Рооссия является страной дураков и плохих дорог.
Навоз - главная сегодняшняя проблема кремля, уже весь завален. Надо к проблеме подключить не только СФ, но и совет безопасности, и думу, и правительство, и науку. Сформировать штаб из самых ответственных представителей во главе с Голиковой или Поповой. Срочно объявить конкурс на лучшее предложение с соответствующей премией.
Весь навоз сосредоточен в Москве. Давно пора им заняться, транспортировать в сибирскую тундру.
Очень хорошая тема для Совета Федерации, очень! Хвалю и поддерживаю!
Предлагаю завести несколько тонн ( нет, не в зал заседаний конечное) разного навоза и оставить на несколько дней - перед входом, для более ясного представления о качестве органических удобрений, так как - Уверен(!)- совсем немногие из членов Совета Федерации хотя бы раз в жизни бывали в деревне и владеют темой дискуссии..
Помощь в завозке и выгрузке ( по сортам!) навоза, многие меня наверное поддержит в этом вопросе, попрошу возложить на Мера Москвы - Сергея Семёновича Собянина, так как для такого рода важных дел, ему легче подыскать человека из своего окружения, которые, уверен, знают толк в навозе!..
Уверен ещё и в том, что данную инициативу поддержат и водители грузовиков, которые бесплатно (!) , в назначенный час(!))), да и с удовольствием))), оставят свой груз на площади!))
А что, а почему бы не поддержать данную инициативу!?
Я- за!))
- Рассмешили! Спасибо КМ! Молодцы!))
Предлагаю кандидатов , кисель,соловей ,да много таких .