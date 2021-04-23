Медведев заявил о возвращении эпохи холодной войны между Россией и США

11:13 23.04.2021

Отношения России и США за последние годы по сути вернулись в эпоху холодной войны. Об этом рассказал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

По его словам, Россия, как и СССР в прошлом, всегда была "в состоянии догоняющей Соединенные Штаты по уровню угроз оппоненту". Однако в последние годы обе страны перешли от соперничества к конфронтации и по сути - вернулись в эпоху холодной войны.

"Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности", - добавил он.

Медведев упомянул о Карибском кризисе 1962 года — тогда ответом американцам стало развертывание СССР стратегического наступательного вооружения на Кубе. США в этих условиях пошли на дальнейшую конфронтацию — стянули военные корабли, взяли остров в морскую блокаду и даже готовили полноценное вторжение.

Он также отметил, что ситуацию от военного противостояния спасла трезвая оценка ситуации лидерами обоих держав, которые выбрали путь диалога и были готовы идти на уступки.

Медведев добавил, что в какой-то момент лидеры общались напрямую, в какой-то нет, "но в любом случае между СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не через язык угроз и ультиматумов".