Медведев заявил о возвращении эпохи холодной войны между Россией и США

Дмитрий Медведев

Отношения России и США за последние годы по сути вернулись в эпоху холодной войны. Об этом рассказал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

По его словам, Россия, как и СССР в прошлом, всегда была "в состоянии догоняющей Соединенные Штаты по уровню угроз оппоненту". Однако в последние годы обе страны перешли от соперничества к конфронтации и по сути - вернулись в эпоху холодной войны.

"Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности", - добавил он.

Медведев упомянул о Карибском кризисе 1962 года — тогда ответом американцам стало развертывание СССР стратегического наступательного вооружения на Кубе. США в этих условиях пошли на дальнейшую конфронтацию — стянули военные корабли, взяли остров в морскую блокаду и даже готовили полноценное вторжение.

Он также отметил, что ситуацию от военного противостояния спасла трезвая оценка ситуации лидерами обоих держав, которые выбрали путь диалога и были готовы идти на уступки. 

Медведев добавил, что в какой-то момент лидеры общались напрямую, в какой-то нет, "но в любом случае между СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не через язык угроз и ультиматумов".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 23.04.2021, 15:24
    Гость: ник

    Почему у Медведева сын в США живет? Получается что Медведев инагент?Все таки зампредседателя Совбеза не должен у противника своих детей держать.Это же заложники и если их пытать начнут то Медведев все секреты расскажет.

  4. 23.04.2021, 15:21
    Гость: ABCD

    Просто светлейший княже признал то, что было всегда после распада СССР, и "холодная война" С США никогда не заканчивалась. Как сказал покойный З.Бжезинский "она приняла иные формы".
    Удивительно то, что они открыто признают то, за что только пару лет назад готовы были высмеять кого угодно. В общем признание очевидного факта уже для них само собой событие неординарное.
    Видимо в Кремле окончательно поняли, животворящих бумажных долларов как 10 лет назад- сейчас уже не будет. Затаили обиду на США.

  5. 23.04.2021, 15:11
    Гость: советский инженер

    Теперь он изображает из себя интеллектуала! И это медведев, умудрившийся за короткое время причинить колоссальный ущерб России. Самые безобидные из его художеств это переодевание армии в форму от Юдашкина и переименование милиции в полицию. А развал гражданской авиации? А вступление в ВТО? А подписание соглашения по климату (Россия должна теперь будет платить)? А чего только стоит его прогноз: "санкции скоро снимут, санкции - это не навсегда". А людоедская пенсионная реформа? Другой сгорел бы от стыда причинив людям столько гадостей. А этот ещё красуется. Неужели Путин планирует его - в свои преемники. Хуже кошмара не придумаешь.

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