Россия предложила США обмен гарантиями невмешательства в дела друг друга

Россия предложила США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, пишет РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

В ведомстве также заявили о предложении Москвы восстановить профильные каналы диалога по предотвращению хакерских атак, в том числе на высоком уровне.

По мнению ведомства, одним из первых шагов к восстановлению диалога будет согласие Вашингтона на предложение о восстановлении российско-американского диалога в сфере международной информационной безопасности. 

"Суть российской инициативы сводится к принятию комплекса практических мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), включающих восстановление профильных диалоговых форматов и каналов связи, в том числе на высоком уровне, заключение соглашения о предотвращении инцидентов в информпространстве, обмен гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга", — указали в российском МИД.

В ведомстве подчеркнули, что в предложение Москвы также входит заключение глобальной договоренности о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.04.2021, 16:26
    Гость: Кремень

    Не уподобляйтесь, драгоценный Вячеслав, плюшевой Ксюше и Венечке-лохматущему, всё таки всем известно о дальних видах и НАТО и ЕС на рынок беспошленной торговли на Украине товарами из ЕС и благодаря преференциям Украины на российском рынке - экспансия стран ЕС на российский рынок в нарушении взаимовыгодных условий торговли.
    А покушение на экономику РФ при посредстве Украины - это что? разве не посягательство на безопасность страны?
    Сами укропейцы нищайте во славу Парижа и Берлина, а русские при чём здесь?

  2. 23.04.2021, 16:19
    Гость: Лепота

    Знаете ли российской разведке дородлино известно о том какие переговоры о военных базах НАТО и СГША велись с Кучмой и Ющенко Януковичем и уж тем олее с Порохом и Зелёным плейбоем.

  3. 23.04.2021, 15:50
    Гость: Юляка

    ...о невмешательстве ?
    - А чем и где +я буду тогда харчеваться?!? с возмущением завопил пиндос :)

  4. 23.04.2021, 15:15
    Гость: Вячеслав

    Надо думать Украина угрожала России. Рассказ о госперевороте лучше не начинать. Очень много контраргументов.

  5. 23.04.2021, 15:03
    Гость: Гена

    Более глупого предложения от России не ожидал. С кем договариваться? Они из всех договоров выходят когда у них ПМС. Не договорные , безмозглые, скоты. Понимают только язык грубой силы.

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