Россия предложила США обмен гарантиями невмешательства в дела друг друга
Россия предложила США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, пишет РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
В ведомстве также заявили о предложении Москвы восстановить профильные каналы диалога по предотвращению хакерских атак, в том числе на высоком уровне.
По мнению ведомства, одним из первых шагов к восстановлению диалога будет согласие Вашингтона на предложение о восстановлении российско-американского диалога в сфере международной информационной безопасности.
"Суть российской инициативы сводится к принятию комплекса практических мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), включающих восстановление профильных диалоговых форматов и каналов связи, в том числе на высоком уровне, заключение соглашения о предотвращении инцидентов в информпространстве, обмен гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга", — указали в российском МИД.
В ведомстве подчеркнули, что в предложение Москвы также входит заключение глобальной договоренности о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не уподобляйтесь, драгоценный Вячеслав, плюшевой Ксюше и Венечке-лохматущему, всё таки всем известно о дальних видах и НАТО и ЕС на рынок беспошленной торговли на Украине товарами из ЕС и благодаря преференциям Украины на российском рынке - экспансия стран ЕС на российский рынок в нарушении взаимовыгодных условий торговли.
А покушение на экономику РФ при посредстве Украины - это что? разве не посягательство на безопасность страны?
Сами укропейцы нищайте во славу Парижа и Берлина, а русские при чём здесь?
Знаете ли российской разведке дородлино известно о том какие переговоры о военных базах НАТО и СГША велись с Кучмой и Ющенко Януковичем и уж тем олее с Порохом и Зелёным плейбоем.
...о невмешательстве ?
- А чем и где +я буду тогда харчеваться?!? с возмущением завопил пиндос :)
Надо думать Украина угрожала России. Рассказ о госперевороте лучше не начинать. Очень много контраргументов.
Более глупого предложения от России не ожидал. С кем договариваться? Они из всех договоров выходят когда у них ПМС. Не договорные , безмозглые, скоты. Понимают только язык грубой силы.