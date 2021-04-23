Россия предложила США обмен гарантиями невмешательства в дела друг друга

09:35 23.04.2021

Россия предложила США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, пишет РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

В ведомстве также заявили о предложении Москвы восстановить профильные каналы диалога по предотвращению хакерских атак, в том числе на высоком уровне.

По мнению ведомства, одним из первых шагов к восстановлению диалога будет согласие Вашингтона на предложение о восстановлении российско-американского диалога в сфере международной информационной безопасности.

"Суть российской инициативы сводится к принятию комплекса практических мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), включающих восстановление профильных диалоговых форматов и каналов связи, в том числе на высоком уровне, заключение соглашения о предотвращении инцидентов в информпространстве, обмен гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга", — указали в российском МИД.

В ведомстве подчеркнули, что в предложение Москвы также входит заключение глобальной договоренности о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга.