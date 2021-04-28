Лавров заявил о наличии в России базы для создания аналога SWIFT
В России есть база для создания аналога мировой межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА «Новости».
Министр призвал Центробанк и правительство обеспечить надежность этой базы на случай реального отключения страны от SWIFT.
«База существует. И я убежден, что и правительство, и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести», — сказал министр.
Во время визита в Китай в конце марта 2021 года Сергей Лавров заявил о необходимости уходить от западных платежных систем. По словам министра, «США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и КНР». Чтобы снизить такие риски, необходимо не только отказаться от западных платежных систем, но и перейти к расчетам в альтернативных доллару валютах, отметил тогда Лавров.
Комментируя угрозу отключения России от SWIFT, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что с учетом санкционной политики США Россия «должна быть начеку», и не исключал, что страна может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Гы, главное, чтобы она была независимой и суверенной.) Независимой от получения денег из других стран и суверенной тока в рублях.)))
Лавров-ноль в кресле министра! Вместо того, чтобы разрывать полностью дипотношения с врагами, он занимается сохранением отношений. Позорник он, он унижает Россию и россиян!
и наркотой, сбербанк играми... Страна непуганых идиотов.
Просто жесть. Не волнуйтесь путин их сделает. Пенсионный возраст повысит цены тарифы. Победа будет за Путиным. За двадцать лет ни одного поражения . Пять побед в Сирии НАД ИГИЛ чего стоят.
И сколько потребуется времени, чтобы эта "база" превратилась в "аналог" в случае реального отключения ? И что будем делать в этот период времени ? Как расчеты производить ?