Лавров заявил о наличии в России базы для создания аналога SWIFT

13:06 28.04.2021

В России есть база для создания аналога мировой межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА «Новости».

Министр призвал Центробанк и правительство обеспечить надежность этой базы на случай реального отключения страны от SWIFT.

«База существует. И я убежден, что и правительство, и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести», — сказал министр.

Во время визита в Китай в конце марта 2021 года Сергей Лавров заявил о необходимости уходить от западных платежных систем. По словам министра, «США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и КНР». Чтобы снизить такие риски, необходимо не только отказаться от западных платежных систем, но и перейти к расчетам в альтернативных доллару валютах, отметил тогда Лавров.

Комментируя угрозу отключения России от SWIFT, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что с учетом санкционной политики США Россия «должна быть начеку», и не исключал, что страна может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard.