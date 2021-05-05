Президент Таджикистана приедет в Москву на парад Победы

Парад © KM.RU

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон планирует принять участие в параде, посвященном победе в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Эмомали Рахмон и сопровождающие его лица прибудут в российскую столицу после проведения торжественных мероприятий в парке Победы в Душанбе.

Ожидается, что в День Победы пройдут 37 парадных расчетов, всего — 12 тысяч военных. Среди них будут офицеры, сержанты и солдаты, а также слушатели и курсанты военно-учебных заведений, учащиеся суворовских военных и Нахимовского училищ и другие.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 05.05.2021, 17:29
    Гость: Чукча

    Возрадуйтесь!!!!
    Яснолицый к нам едуть!!!!
    Это не просто новость, это сногсшибательная информация.
    Мы самые достойные в мире, коль уж нас оповещают о прибытии на Парад Победы президента Таджикистана. Стало быть более никто не прибудет.

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