Президент Таджикистана приедет в Москву на парад Победы
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон планирует принять участие в параде, посвященном победе в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Эмомали Рахмон и сопровождающие его лица прибудут в российскую столицу после проведения торжественных мероприятий в парке Победы в Душанбе.
Ожидается, что в День Победы пройдут 37 парадных расчетов, всего — 12 тысяч военных. Среди них будут офицеры, сержанты и солдаты, а также слушатели и курсанты военно-учебных заведений, учащиеся суворовских военных и Нахимовского училищ и другие.
Комментарии читателей Оставить комментарий
дружат?
найдешь Рохмана.
Вот это единственный союзник.
Возрадуйтесь!!!!
Яснолицый к нам едуть!!!!
Это не просто новость, это сногсшибательная информация.
Мы самые достойные в мире, коль уж нас оповещают о прибытии на Парад Победы президента Таджикистана. Стало быть более никто не прибудет.
Если Путин вылезет из подвала, теперь он будет не одинок...