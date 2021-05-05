Президент Таджикистана приедет в Москву на парад Победы

14:05 5.05.2021

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон планирует принять участие в параде, посвященном победе в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Эмомали Рахмон и сопровождающие его лица прибудут в российскую столицу после проведения торжественных мероприятий в парке Победы в Душанбе.

Ожидается, что в День Победы пройдут 37 парадных расчетов, всего — 12 тысяч военных. Среди них будут офицеры, сержанты и солдаты, а также слушатели и курсанты военно-учебных заведений, учащиеся суворовских военных и Нахимовского училищ и другие.