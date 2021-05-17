Похитителей Авраама Руссо освободили сразу после обвинительного приговора

22:47 17.05.2021

Пресненский суд Москвы приговорил к 5 и 6 годам лишения свободы фигурантов дела о похищении в 2004 году певца Авраама Руссо, но сразу же освободил их от наказания в связи с истечением срока давности.

Обвинительный приговор был вынесен в отношении Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова.

Следствие считает, что похищение было организовано бизнесменом, экс-владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым, сообщает «Интерфакс».

Пресненский суд в конце октября 2019 года освободил от уголовной ответственности Заура Марданова (племянник Исмаилова - прим.ред.), Владимира Гусакова и Эльяра Дамирова (обвинялись в похищении человека группой лиц по предварительному сговору) в связи добровольным освобождением похищенного. Позднее Мосгорсуд отменил данное постановление и дело было отправлено на новое рассмотрение.

Было установлено, что Исмаилов в январе 2004 года заманил Руссо в московский ресторан «Прага», и вместе с соучастниками избил его в своем кабинете.

После этого Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и вести концертную деятельность на условиях бизнесмена. Певца доставили в дом Исмаилова в Московской области, где его удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования предпринимателя, утверждало следствие.

Исмаилов объявлен российскими правоохранительными органами в международный розыск.