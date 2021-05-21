«Роскосмос» будет продавать товары, «проверенные космосом»

13:07 21.05.2021

Госкорпорация "Роскосмос" зарегистрировала в качестве товарного знака фразу "Технологии, проверенные космосом" по большому списку категорий товаров широкого потребления: косметика и бытовая химия, фармацевтическая продукция, различные электро-механические агрегаты, электроприборы, нательное белье, спорттовары и игры, алкогольные напитки, транспортные средства и другие.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", корпорация намерена использовать данное обозначение "как способ подтверждения взаимосвязи различных групп товаров непосредственно с космосом, космическими исследованиями и экспериментами".

Знак "Технологии, проверенные космосом" при продаже товара будет доносить до потребителей мысль об уникальных технологиях и материалах, которые прошли проверку космосом и стали доступны для использования в повседневной жизни.

