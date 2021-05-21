«Роскосмос» будет продавать товары, «проверенные космосом»

Госкорпорация "Роскосмос" зарегистрировала в качестве товарного знака фразу "Технологии, проверенные космосом" по большому списку категорий товаров широкого потребления: косметика и бытовая химия, фармацевтическая продукция, различные электро-механические агрегаты, электроприборы, нательное белье, спорттовары и игры, алкогольные напитки, транспортные средства и другие.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", корпорация намерена использовать данное обозначение "как способ подтверждения взаимосвязи различных групп товаров непосредственно с космосом, космическими исследованиями и экспериментами". 

Знак "Технологии, проверенные космосом" при продаже товара будет доносить до потребителей мысль об уникальных технологиях и материалах, которые прошли проверку космосом и стали доступны для использования в повседневной жизни.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 21.05.2021, 18:14
    Гость: Чудо расчудесное или "проверенные Космосом"!

    Помнится,что в КОСМОС, Российские космонавты как-то брали "святые мощи" какого-то старца по просьбе священников РПЦ (или хотели брать!). А также, часто на космической станции оказывались иконы и крестики...
    Значит ли ЭТО, что данные "реквизиты" будут реально работать? ))))
    Может, и от COVID-19 избавимся?????????

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