«Роскосмос» будет продавать товары, «проверенные космосом»
Госкорпорация "Роскосмос" зарегистрировала в качестве товарного знака фразу "Технологии, проверенные космосом" по большому списку категорий товаров широкого потребления: косметика и бытовая химия, фармацевтическая продукция, различные электро-механические агрегаты, электроприборы, нательное белье, спорттовары и игры, алкогольные напитки, транспортные средства и другие.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", корпорация намерена использовать данное обозначение "как способ подтверждения взаимосвязи различных групп товаров непосредственно с космосом, космическими исследованиями и экспериментами".
Знак "Технологии, проверенные космосом" при продаже товара будет доносить до потребителей мысль об уникальных технологиях и материалах, которые прошли проверку космосом и стали доступны для использования в повседневной жизни.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Можно представить,что он в НАТО "молол".
Сразу возникает ассоциация с «проверено электроникой».
Помнится,что в КОСМОС, Российские космонавты как-то брали "святые мощи" какого-то старца по просьбе священников РПЦ (или хотели брать!). А также, часто на космической станции оказывались иконы и крестики...
Значит ли ЭТО, что данные "реквизиты" будут реально работать? ))))
Может, и от COVID-19 избавимся?????????
ЭТО рулит Роскосмосом.
очередной барыга превратил целую отрасль в торговую лавку-у власти барыги