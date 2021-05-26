В докладе Титова 18% прокуроров назвали ведение бизнеса в РФ небезопасным

08:50 26.05.2021

Российское законодательство не может защитить представителей бизнеса от необоснованного уголовного преследования, считают почти 80% предпринимателей, 61% юристов и 18% прокуроров. Именно такие данные фигурируют в материалах ежегодного доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте Бориса Титова, пишет РБК.

В докладе говорится, что озвученные данные стали результатом спецопроса, проводившемся в марте 2021 года в 34 субъектах России.

По мнению Титова, наиболее значимой проблемой является "криминализация правомерной хозяйственной деятельности как метод давления на бизнес" и подмена гражданско-правовых споров уголовным преследованием. Отмечается, что дела часто возбуждаются без учета того, есть ли между сторонами гражданский спор, что иногда происходит даже вопреки позиции арбитражных судов.

Респонденты также заявили, что применение меры пресечение в виде нахождения под стражей по экономическим делам категорически неоправданы. Такого мнения придерживаются 58% предпринимателей и 6,6% прокуроров. При этом 56,4% прокуроров и 35,6% юристов считают, что арест по экономическим статьям УК допустим лишь в исключительных случаях.

В своем докладе Титов отметил необоснованное избрание жестких мер пресечения во время следствия, его обвинительный уклон, а также приостановку дел в отношении предпринимателей, которые уехали за рубеж, в случаях, когда можно расследовать дело в их отсутствие и заочно вынести приговор.

С целью остановить эти негативные тенденции Титов предложил привлекать к ответственности силовиков и судей, принимающих необоснованные решения об арестах по делам о предпринимательстве; учитывать наличие и результат гражданских споров при решении вопроса о возбуждении уголовного дела; ввести административную преюдицию по ряду статей УК (например, о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав; о ведении предпринимательской деятельности без аккредитации и лицензии; о незаконном использовании товарного знака); ввести институт заключения защиты — особого документа, который составлялся бы адвокатами в конце следствия и направлялся бы прокурору на подпись вместе с обвинительным заключением; ввести возможность дистанционного допроса фигурантов дела или свидетелей с помощью видеосвязи; снизить максимальный срок лишения свободы (а заодно и категорию тяжести) по налоговым преступлениям; распространить на подсудимых действие перечня диагнозов, препятствующих содержанию под стражей; создать институт следственных судей; ввести контроль над обоснованностью отказов по ходатайствам защиты в суде; передать в компетенцию прокурора вопрос о возможности приостановления следствия в связи с розыском обвиняемого; ограничить максимальный срок «паузы» в расследовании.