Минобороны засекретило доходы замов Шойгу по закону о госзащите

19:52 28.05.2021

Минобороны опубликовало сведения о доходах военных и гражданских служащих министерства, а также членов их семей за 2020 год.

При этом в декларациях не оказалось сведений о доходах заместителей министра обороны (всего у Шойгу 12 заместителей). Также из деклараций пропали сведения о доходах заместителей за 2017, 2018 и 2019 годы, отмечает РБК.

Как заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, в связи с изданием федерального закона от 5 апреля 2021 года «О внесении изменений в ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» сведения о доходах ряда военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих Вооруженных сил России не публикуются.

При этом РБК отмечает, что согласно декларациям о доходах за 2018 год, замминистра обороны Алексей Криворучко являлся самым богатым сотрудником Минобороны, а его доход составлял 119 млн рублей. Теперь в декларациях за 2018 год сведения о его доходах отсутствуют.

В 2020 году самым богатым из отчитавшихся публично сотрудников Минобороны стал Андрюшин А.А. с доходом 38,5 млн рублей (должность не указана). На втором месте - руководитель департамента строительства Минобороны Марина Балакирева (доход по декларации - 34,9 млн рублей, владеет четырьмя квартирами, машиноместом и долей в еще одной квартире. У ее супруга два земельных участка общей площадью 3090 кв. м, автомобиль Toyota Rav 4 и прицеп). На третьем месте Титовец А.В., о котором известно лишь то, что он является сотрудником Минобороны, а его доход составляет 24 млн руб.

Самой богатой семьей в министерстве стали супруги Святненко - общий доход более 112 млн рублей, из которых 29,3 млн приходятся на доход замруководителя департамента жилищного обеспечения Минобороны Артема Святненко, остальное приходится на его жену.

При этом доход главы военного ведомства Сергея Шойгу за 2020 год составил 15,9 млн руб, а его супруги - 12,3 млн руб.