Новак счел газ «Северного потока» вчетверо чище американского
Доставляемый странам Европы по «Северному потоку» газ имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на киловатт-час, чем американский газ. Об этом заявляет вице-премьер РФ Александр Новак, приводя данные «различных аналитических и консалтинговых агентств», пишет ТАСС.
«В основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов», — пояснил чиновник. По словам Александра Новака, Россия уделяет колоссальное внимание обеспечению своего экологического лидерства.
Днем ранее глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм выступила против окончания строительства «Северного потока — 2». Она отметила, что по нему «транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле». Грэнхолм добавила, что ее ведомство не участвовало в консультациях, посвященных санкциям в отношении проекта.
На прошлой неделе администрация президента США Джо Байдена решила не включать в санкционный список оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Американский лидер объяснил отказ тем, что проект почти завершен.
Комментарии читателей Оставить комментарий
""""приводя данные «РАЗЛИЧНЫХ аналитических и консалтинговых агентств»"""
это потому что своих данных нет.
неубедительно.
Будем все замерять ?
У кого чище туалетная бумага уходит в плавание тоже?
Ох уж эти экоглутаные
Статья "В США назвали российский газ «самым грязным в мире». И вот вам ответка в духе сам дурак: "Новак счел газ «Северного потока» вчетверо чище американского". Ну как дети малые в песочнице.
Как определили чистоту газа?
Да это и так Аксиома!!! Такие бабки отмываем, а газ!@!! Чище вакуума будет!!! Российский газ, самый стерильный в мире!!!