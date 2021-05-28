Новак счел газ «Северного потока» вчетверо чище американского

Фото с сайта government.ru

Доставляемый странам Европы по «Северному потоку» газ имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на киловатт-час, чем американский газ. Об этом заявляет вице-премьер РФ Александр Новак, приводя данные «различных аналитических и консалтинговых агентств», пишет ТАСС.

«В основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов», — пояснил чиновник. По словам Александра Новака, Россия уделяет колоссальное внимание обеспечению своего экологического лидерства.

Днем ранее глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм выступила против окончания строительства «Северного потока — 2». Она отметила, что по нему «транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле». Грэнхолм добавила, что ее ведомство не участвовало в консультациях, посвященных санкциям в отношении проекта.

На прошлой неделе администрация президента США Джо Байдена решила не включать в санкционный список оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Американский лидер объяснил отказ тем, что проект почти завершен.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.05.2021, 21:09
    Гость: кучябр

    """"приводя данные «РАЗЛИЧНЫХ аналитических и консалтинговых агентств»"""
    это потому что своих данных нет.
    неубедительно.

  2. 28.05.2021, 18:57
    Гость: Викторс

    Будем все замерять ?
    У кого чище туалетная бумага уходит в плавание тоже?
    Ох уж эти экоглутаные

  3. 28.05.2021, 17:31
    Гость: Ха-ха-ха-ха-ха

    Статья "В США назвали российский газ «самым грязным в мире». И вот вам ответка в духе сам дурак: "Новак счел газ «Северного потока» вчетверо чище американского". Ну как дети малые в песочнице.

  5. 28.05.2021, 16:58
    Гость: Шило

    Да это и так Аксиома!!! Такие бабки отмываем, а газ!@!! Чище вакуума будет!!! Российский газ, самый стерильный в мире!!!

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