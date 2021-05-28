Новак счел газ «Северного потока» вчетверо чище американского

13:42 28.05.2021

Доставляемый странам Европы по «Северному потоку» газ имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на киловатт-час, чем американский газ. Об этом заявляет вице-премьер РФ Александр Новак, приводя данные «различных аналитических и консалтинговых агентств», пишет ТАСС.

«В основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов», — пояснил чиновник. По словам Александра Новака, Россия уделяет колоссальное внимание обеспечению своего экологического лидерства.

Днем ранее глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм выступила против окончания строительства «Северного потока — 2». Она отметила, что по нему «транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле». Грэнхолм добавила, что ее ведомство не участвовало в консультациях, посвященных санкциям в отношении проекта.

На прошлой неделе администрация президента США Джо Байдена решила не включать в санкционный список оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Американский лидер объяснил отказ тем, что проект почти завершен.