Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — За правду»
Актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал стал членом партии "Справедливая Россия — За правду".
На заседании палаты депутатов в субботу председатель справороссов Сергей Миронов вручил Сигалу партийный билет.
По словам актера, его приоритетами станут борьба с экологическими преступлениями и защита озера Байкал. Сигал также выступил с призывом демилитаризации космоса, подчеркнув, что его крайне беспокоит эта проблема, пишет ТАСС.
Баллотироваться в Госдуму Сигал пока не собирается - сейчас этому мешает гражданство США, и у него самого пока нет такого желания.
На данном этапе он не хочет в Госдуму, поэтому вопрос об отказе от гражданства США сейчас не поднимается, пока нет такой необходимости.
"Стивен Сигал себя считает абсолютным патриотом России и им является, он очень много проектов реализует в нашей стране. Его корни из России, поэтому он душой и гражданством с нами. В США у него остались определённые незавершённые дела, которые, к сожалению, невозможно завершить без гражданства США", - пояснила изданию "Подъем" представитель партии "Справедливая Россия — За правду" Елизавета Кондакова.
Гражданство РФ Стивен Сигал получил в ноябре 2016 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У него уж как несколько лет российское гражданство.
Зачем Сигала запрягли в СР/ЗАП - понятно: один Прилепин эту дохлятинку в Госдуму не затащит.
Непонятно другое.
Как член партии Сигал должен платить членские взносы.
Но перечисление на счёт партии хоть одного рубля от гражданина другой страны попадает под определение "иностранное финансирование". А сама организация получает статус иностранного агента.
Готова ли СР/ЗАП признать себя иноагентом?
Какие еще татары.
Турки .
А говорят индейцев извели.
А хазары точно были кровей неведомых, но исповедовали иудаизм.
Так и Крымские караимы, по генетике татары, а по вероисповеданию - иудеи.
Ты на его рожу глянь? Семит на все сто. Там не только дедушка, но и бабушка были евреи. Какие сложности выяснить генеалогию своей семьи?
Да проще пареной репы. Особенно в части кто и когда и откуда в США въехал.
И не надо придумывать всякую отсебятину с легендами высосанными из пальца.