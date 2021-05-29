Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — За правду»

18:44 29.05.2021

Актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал стал членом партии "Справедливая Россия — За правду".

На заседании палаты депутатов в субботу председатель справороссов Сергей Миронов вручил Сигалу партийный билет.

По словам актера, его приоритетами станут борьба с экологическими преступлениями и защита озера Байкал. Сигал также выступил с призывом демилитаризации космоса, подчеркнув, что его крайне беспокоит эта проблема, пишет ТАСС.

Баллотироваться в Госдуму Сигал пока не собирается - сейчас этому мешает гражданство США, и у него самого пока нет такого желания.

На данном этапе он не хочет в Госдуму, поэтому вопрос об отказе от гражданства США сейчас не поднимается, пока нет такой необходимости.

"Стивен Сигал себя считает абсолютным патриотом России и им является, он очень много проектов реализует в нашей стране. Его корни из России, поэтому он душой и гражданством с нами. В США у него остались определённые незавершённые дела, которые, к сожалению, невозможно завершить без гражданства США", - пояснила изданию "Подъем" представитель партии "Справедливая Россия — За правду" Елизавета Кондакова.

Гражданство РФ Стивен Сигал получил в ноябре 2016 года.