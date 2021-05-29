Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — За правду»

Актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал стал членом партии "Справедливая Россия —  За правду".

На заседании палаты депутатов в субботу председатель справороссов Сергей Миронов вручил Сигалу партийный билет. 

По словам актера, его приоритетами станут борьба с экологическими преступлениями и защита озера Байкал. Сигал также выступил с призывом демилитаризации космоса, подчеркнув, что его крайне беспокоит эта проблема, пишет ТАСС.

Баллотироваться в Госдуму Сигал пока не собирается - сейчас этому мешает гражданство США, и у него самого пока нет такого желания. 

На данном этапе он не хочет в Госдуму, поэтому вопрос об отказе от гражданства США сейчас не поднимается, пока нет такой необходимости.

"Стивен Сигал себя считает абсолютным патриотом России и им является, он очень много проектов реализует в нашей стране. Его корни из России, поэтому он душой и гражданством с нами. В США у него остались определённые незавершённые дела, которые, к сожалению, невозможно завершить без гражданства США", - пояснила изданию "Подъем" представитель партии "Справедливая Россия — За правду" Елизавета Кондакова.

Гражданство РФ Стивен Сигал получил в ноябре 2016 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.05.2021, 00:19
    Гость: Рабинович

    Зачем Сигала запрягли в СР/ЗАП - понятно: один Прилепин эту дохлятинку в Госдуму не затащит.
    Непонятно другое.
    Как член партии Сигал должен платить членские взносы.
    Но перечисление на счёт партии хоть одного рубля от гражданина другой страны попадает под определение "иностранное финансирование". А сама организация получает статус иностранного агента.
    Готова ли СР/ЗАП признать себя иноагентом?

  5. 29.05.2021, 22:25
    Гость: Рассвет

    А хазары точно были кровей неведомых, но исповедовали иудаизм.
    Так и Крымские караимы, по генетике татары, а по вероисповеданию - иудеи.
    Ты на его рожу глянь? Семит на все сто. Там не только дедушка, но и бабушка были евреи. Какие сложности выяснить генеалогию своей семьи?
    Да проще пареной репы. Особенно в части кто и когда и откуда в США въехал.
    И не надо придумывать всякую отсебятину с легендами высосанными из пальца.

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