Путин раскритиковал США за самоуверенность и провел параллель с СССР
Президент России Владимир Путин в преддверии встречи с американским коллегой Джо Байденом раскритиковал США за излишнюю самоуверенность и провел параллель с СССР.
«Знаете, в чем проблема? Я расскажу вам как бывший гражданин бывшего Советского Союза, в чем проблема империй. Они думают, что они настолько могущественны, что могут позволить себе небольшие ошибки и промахи», — сказал Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.
Однако, как заметил президент, в настоящее время количество проблем растет и наступит время, когда «с ними уже нельзя иметь дело». «И США уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», — приводит слова президента РБК.
Говоря о предстоящей встрече с Байденом, Путин отметил, что он не ожидает «никаких прорывных результатов».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как интересно леди пишет..В СССР такой профессии как спортсмен не было вообще,у всех у них были профессии,причем самые разные...
высокомерный,человек самодовольным восхищением,заносчивый, ко всем окружающим....
Вы, тд, вначале поинтересуйтесь историей "кройки и шитья" нац"республик" СССР из ошметков РИ, под руководством Ленина сотоварищи!))
Внутренние, административные, границы "регионов"-это границы губерний и областей, а те, по которым "нац.движимые" комренегаты рвали по-живому Советский Союз, были искусственно, волюнтаристски, "начертанными вождями мирового пролетариата" Лениным-Сталиным!
И Хрущёв в 1954 "постарался", но это уже, воленс-ноленс, путинцы исправили, неожиданно для себя попав в безвыходное положение с угрозой неизбежной ВМБ США в Крыму, с "наклёвывавшимся" досрочным выдворением-бегством ЧФ РФ из Севастополя в недостроенную базу в Новороссийске, с его катастрофическими ветрами-борами.
Безыдейные российские "галерные" нувориши-"прихватизаторы" явно не хотели ссориться со своими "уважаемыми партнёрами", заокеанскими и европейскими барыгами-"хранителями" клептоавуаров и закопёрщиками всех антироссийских "майданов".
Но весной 2014 им пришлось в Крыму экстренно реагировать, чтобы совсем не "остаться у разбитого корыта" в стратегически важном "азово-черноморском регионе". Ведь это сопровождалось бы огромными "имиджевыми потерями" вне и внутри РФ, как из-за позорной потери "регионального влияния", так и кровавой "картины" уже начинавшегося бандеро-туркоманского русофобского этногеноцида на полуострове!
У Ленина со Сталиным было много "долгоиграющих" ошибок, в том числе и в "нацполитике", так что, тд, уж не надо "идеализировать", но необходимо извлекать уроки на будущее!
Америка не империя,а страна "третьего мира".А вот СССР и РФ-ИМПЕРИЯ. У нас живут народы на своих исторических землях и как бы вместе.Что это как не империя? Да деюре-не империя,но дефакто все равно империя.В США мигранты живут в своих районах.Это не империя. Да в США не меняют Конституцию? Ну и что с того? ЗАЧЕМ ЭТА КОНСТИТУЦИЯ ВООБЩЕ НУЖНА? Вон ваши англичане и без Конституции как-то живут.
В других государствах у них тоже есть право, которое дал Сталин:"За каждой союзной республикой сохраняется право СВОБОДНОГО выхода из СССР"?