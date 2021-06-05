Путин раскритиковал США за самоуверенность и провел параллель с СССР

10:20 5.06.2021

Президент России Владимир Путин в преддверии встречи с американским коллегой Джо Байденом раскритиковал США за излишнюю самоуверенность и провел параллель с СССР.

«Знаете, в чем проблема? Я расскажу вам как бывший гражданин бывшего Советского Союза, в чем проблема империй. Они думают, что они настолько могущественны, что могут позволить себе небольшие ошибки и промахи», — сказал Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

Однако, как заметил президент, в настоящее время количество проблем растет и наступит время, когда «с ними уже нельзя иметь дело». «И США уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», — приводит слова президента РБК.

Говоря о предстоящей встрече с Байденом, Путин отметил, что он не ожидает «никаких прорывных результатов».