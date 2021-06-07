Владимир Путин денонсировал Договор по открытому небу

12:20 7.06.2021

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Текст размещен сегодня на портале правовой информации.

«Денонсировать Договор по открытому небу, подписанный в городе Хельсинки 24 марта 1992 года», — говорится в тексте закона.

11 мая глава государства внес в Госдуму законопроект о денонсации документа, после чего спустя несколько дней Госдума приняла его. Совет Федерации единогласно одобрил денонсацию договора 2 июня.

В конце мая 2020 года на тот момент президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из ДОН. По словам американского лидера, Москва нарушала положения договора, в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств. The Wall Street Journal сообщала, что Россия «вмешивалась в американские наблюдательные полеты» и собирала разведывательную информацию в США.

По словам главы Госдепа США Майка Помпео, что Россия пользуется договором в качестве «инструмента запугивания и угроз», в том числе для наведения вооружений на американскую и европейскую инфраструктуру. А советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен обвинил Кремль в слежке за местонахождением американского президента во время полетов над США, выполнявшихся в рамках соглашения.

В ноябре прошлого года США покинули ДОН спустя шесть месяцев после объявления об этом. «Такой шаг, конечно, будет иметь негативные последствия и с выходом США, собственно, сам по себе договор, конечно же, потеряет свою жизнеспособность», — отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.