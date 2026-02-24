«СерьГа», 27 февраля, «16 Тонн»

15:41 24.02.2026

Каждый концерт «СерьГи» — праздник непослушания наших внутренних детей

Сам Сергей Галанин говорит: «У нас в груди до сих пор бьётся детское сердце, способное удивляться и принимать на себя чужую боль, радоваться абсолютно простым вещам».

Эклектика «СерьГи» — воплощение духа русского рока, мимо которого не смог равнодушно пройти ни один меломан на постсоветском пространстве. Сергей Галанин, как опытный алхимик, в начале 1990-х связал хипповый музыкальный андеграунд с его народными корнями и метафизическим хардом и создал удивительно добрые песни, десятилетиями качающиеся на радиоволнах.

На этом концерте слушателей ждет уникальная программа из главных хитов и новых композиций «СерьГи».

Начало в 20.00.