«СерьГа», 27 февраля, «16 Тонн»
Сам Сергей Галанин говорит: «У нас в груди до сих пор бьётся детское сердце, способное удивляться и принимать на себя чужую боль, радоваться абсолютно простым вещам».
Эклектика «СерьГи» — воплощение духа русского рока, мимо которого не смог равнодушно пройти ни один меломан на постсоветском пространстве. Сергей Галанин, как опытный алхимик, в начале 1990-х связал хипповый музыкальный андеграунд с его народными корнями и метафизическим хардом и создал удивительно добрые песни, десятилетиями качающиеся на радиоволнах.
На этом концерте слушателей ждет уникальная программа из главных хитов и новых композиций «СерьГи».
Начало в 20.00.
