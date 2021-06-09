В Санкт-Петербурге приостановили аренду самокатов

Сервисы кикшеринга приостановили работу в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС. По данным агентства, операторы Whoosh, Urent, Red Wheels, ScooBee, Eleven, Mangoo убрали с карты все самокаты.

Причины произошедшего не сообщаются. В службе поддержки Whoosh заявили, что приостановка сервиса связана с подготовкой к Евро-2020, однако возобновится ли прокат самокатов после окончания Футбольного Кубка, в компании сказать затруднились. 

Ранее Смольный принял решение ограничить скорость самокатов на центральных улицах города до 10 км в час. В частности ограничение распространяется на Невский проспект и прилегающие к нему улицы. 

В мае и июне Следственным комитетом РФ было возбуждено несколько уголовных дел после наездов на пешеходов пользователей электросамокатов. В рамках расследования были проведены обыски в офисах нескольких кикшеринговых компаний.

В этом году сервис аренды самокатов в Санкт-Петербурге был представлен восмью компаниями, парк кикшеринга превысил 12 тыс. устройств.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.06.2021, 17:56
    Гость: ))) судьба городов и стран.

    Питер сам давно стал проходным двором. Ленинград советский ещё был на уровне.
    .причем стал быстро,---каклы грянули,азиаты,бобры,и пр.и все себя считают
    Птрбужцами,с 1703 г.
    Хохма.

  3. 09.06.2021, 16:38
    Гость: алекс

    У А. П. Чехова есть хороший рассказ на эту тему-Человек в Футляре, дословно не помню но смысл такой- ДЕРЖАТЬ!И НЕ ПУЩАТЬ! А решение между тем несложное-КАЖДЫЙ САМ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ! Совершил ДТП ,не важно на каком транспортном средстве,-ОТВЕЧАЙ ПО ЗАКОНУ! А для спокойствия чиновника лучше нет чем всё запретить.

  4. 09.06.2021, 16:34
    Гость: Бобёр

    На лето в Питер приезжают всякие уроды, начиная от гребаных форумов и заканчивая футбольной гопотой. Езжайте мля в москву, там уже проходной двор - никто не заметит еще пачки уродов. Нет обязательно надо в Питер сунуть этого дерьма!

  5. 09.06.2021, 16:23
    Гость: www

    На тротуаре, как исключение, только инвалидная коляска может быть с двигателем. Есть двигатель, на шоссе. На электричестве двигатель, или на угле, нет разницы. Не понятно с какои стати она в принципе появилась.

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