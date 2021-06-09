В Санкт-Петербурге приостановили аренду самокатов

12:30 9.06.2021

Сервисы кикшеринга приостановили работу в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС. По данным агентства, операторы Whoosh, Urent, Red Wheels, ScooBee, Eleven, Mangoo убрали с карты все самокаты.

Причины произошедшего не сообщаются. В службе поддержки Whoosh заявили, что приостановка сервиса связана с подготовкой к Евро-2020, однако возобновится ли прокат самокатов после окончания Футбольного Кубка, в компании сказать затруднились.

Ранее Смольный принял решение ограничить скорость самокатов на центральных улицах города до 10 км в час. В частности ограничение распространяется на Невский проспект и прилегающие к нему улицы.

В мае и июне Следственным комитетом РФ было возбуждено несколько уголовных дел после наездов на пешеходов пользователей электросамокатов. В рамках расследования были проведены обыски в офисах нескольких кикшеринговых компаний.

В этом году сервис аренды самокатов в Санкт-Петербурге был представлен восмью компаниями, парк кикшеринга превысил 12 тыс. устройств.