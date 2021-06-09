Опрос показал долю не читающих книги россиян

18:17 9.06.2021

Почти треть россиян — 30% — не читали книги за последние полгода. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ. В нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

«Около трети опрошенных (30%) за последние полгода не прочитали ни одной книги», — говорится в сообщении ВЦИОМ. По данным социологов, эта группа наиболее многочисленна среди мужчин (36%), россиян, не пользующихся интернетом (48%), имеющих неполное среднее или среднее образование (48%) и селян (46%).

При этом большинство — 44% — опрошенных сообщили социологам, что за последние полгода прочитали от одной до пяти книг, 25% — пять и более книг.

По информации центра, самые популярные писатели среди жителей России — Дарья Донцова, Борис Акунин, Захар Прилепин, Виктор Пелевин и Татьяна Устинова.

Ранее корпорация «Яндекс» опубликовала итоги опроса, согласно которому самой популярной книгой среди жителей России за год стал роман «Непобедимое солнце» Виктора Пелевина. Любимым писателем большинство респондентов назвали Михаила Булгакова, любимым поэтом — Александра Пушкина. Больше половины — 54% — россиян любят читать бумажные книги, 30% читают электронные версии, 15% — слушают аудиокниги, говорится в исследовании.