Обвиняемых в коррупции генералов МВД освободил из СИЗО
Первый апелляционный суд отменил решение Мосгорсуда и освободил из следственного изолятора бывших заместителей начальника следственного департамента МВД и следователя по особо важным делам МВД, не назначив фигурантам дела другую меру пресечения.
Освобождены были генерал-майоры юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков, полковник Александр Брянцев, сообщает РБК со ссылкой на слова адвоката Краковского Николая Ушакова и адвоката Бирюкова Павла Лапшова.
По словам Лапшова, в конце мая Генпрокуратура вернула дело генералов на доследование. С этого момента, по его словам, ведомство перестало поддерживать ходатайства следствия о продлении меры пресечения.
«Во время последнего продления ареста в Мосгорсуде представитель прокуратуры настаивал на освобождении генералов, однако суд принял противоположное решение, и апелляция его поправила», - заявил он.
Лапшов добавил, что представитель прокуратуры, помимо прочего, представил суду письмо генпрокурора Игоря Краснова, где он спорил с доводами следствия о необоснованности возврата дела.
Напомним, уголовное дело в отношении Краковского, Бирюкова и бывшего следователя по особо важным делам МВД Александра Брянцева было заведено по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление полномочиями).
По версии следствия, они пытались развалить уголовное дело в отношении бизнесмена Альберта Худояна, обвиняемого в хищении недвижимости в центре Москвы. Фигуранты дела свою вину не признали, а сам Худоян отрицал участие в сговоре с сотрудниками следственного департамента МВД.
Комментарии читателей Оставить комментарий
у Думы 100 мест на сентябрьских выборах
У них там искусственный интеллект за всех правильно голосует.
Так што мы не при делах...
..получили бы обвинение в экстремизме.
В совокупности эта компания наворовала сумму равную годовому бюджету какого нибудь провинциального города в России.
Но в тюрьме они сидеть не могут. Здоровье не позволяет. Оно позволяет только на жирной должности находится, сколько угодно долго.
Власть только сама себе позволила воровать. За кражу винного заводика- нет состав притупления а нищего детдомовца укравшего шоколадку из магазина- на шесть лет посадить нужно, по другому никак!
До сих пор вспоминаю банкира Минца (друга ржавого Толика)он украл из подконтрольного ему частного пенсионного фонда 33 миллиардов рублей, полтора года ему никто и не пытался даже уголовное дело завести, Минц щедро раздваивал обещания погасить любые задолженности через свой банк "развитие" попутно набирая кредиты где только можно, а когда он сбежал в Израиль прихватив ещё кредитов на 20 миллиардов, то вяло завели уголовное дело спустя 4 месяца!Минц ещё и в пр-ве сидел, чиновник высшего ранга, действительный государственный советник РФ 1-го класса - выше не бывает!
Всего то почти миллиард баксов тырил, за что тут сажать то?
Сантехник Иванов, после фразы: "Вся система прогнила! Всю систему надо менять!", был приговорён к высшей мере наказания.