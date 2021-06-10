Обвиняемых в коррупции генералов МВД освободил из СИЗО

15:19 10.06.2021

Первый апелляционный суд отменил решение Мосгорсуда и освободил из следственного изолятора бывших заместителей начальника следственного департамента МВД и следователя по особо важным делам МВД, не назначив фигурантам дела другую меру пресечения.

Освобождены были генерал-майоры юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков, полковник Александр Брянцев, сообщает РБК со ссылкой на слова адвоката Краковского Николая Ушакова и адвоката Бирюкова Павла Лапшова.

По словам Лапшова, в конце мая Генпрокуратура вернула дело генералов на доследование. С этого момента, по его словам, ведомство перестало поддерживать ходатайства следствия о продлении меры пресечения.

«Во время последнего продления ареста в Мосгорсуде представитель прокуратуры настаивал на освобождении генералов, однако суд принял противоположное решение, и апелляция его поправила», - заявил он.

Лапшов добавил, что представитель прокуратуры, помимо прочего, представил суду письмо генпрокурора Игоря Краснова, где он спорил с доводами следствия о необоснованности возврата дела.

Напомним, уголовное дело в отношении Краковского, Бирюкова и бывшего следователя по особо важным делам МВД Александра Брянцева было заведено по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, они пытались развалить уголовное дело в отношении бизнесмена Альберта Худояна, обвиняемого в хищении недвижимости в центре Москвы. Фигуранты дела свою вину не признали, а сам Худоян отрицал участие в сговоре с сотрудниками следственного департамента МВД.