Власти введут льготные тарифы на поезда дальнего следования для семей

11:39 11.06.2021

Льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий

Российские власти введут льготные тарифы на билеты на поезда дальнего следования для семей с детьми до 18 лет, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий. Тариф будет рассчитываться по специальной формуле - как разница между ценой билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне.

Ограничений по направлениям поездок нет, отметили в кабмине.

"Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство", - отмечается в сообщении.

На реализацию данной меры поддержки в текущем году потребуется более 1,3 млрд рублей.