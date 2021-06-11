Власти введут льготные тарифы на поезда дальнего следования для семей
Льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий
Российские власти введут льготные тарифы на билеты на поезда дальнего следования для семей с детьми до 18 лет, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.
Льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий. Тариф будет рассчитываться по специальной формуле - как разница между ценой билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне.
Ограничений по направлениям поездок нет, отметили в кабмине.
"Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство", - отмечается в сообщении.
На реализацию данной меры поддержки в текущем году потребуется более 1,3 млрд рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот непременно надо вбросить на вентилятор. О чём бы речь не шла, надо напомнить про богатых. Я бы добавил, разбогатевших от действий Чубайса и его 200 американских советников.
Надо полагать этим льготным тарифом воспользуются 500 самых богатых фигурантов РФ.