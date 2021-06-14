Путин отверг версию о приказе властей РФ убить Навального
Президент России Владимр Путин опроверг версию о том, что он якобы мог распорядиться совершить покушение на оппозиционера Алексея Навального. "У нас нет привычки кого-либо убивать", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста телеканала NBC, имеет ли он отношение к возможному покушению на оппозиционера.
Что касается условий его отбывания в тюрьме, Путин заверил, что с оппозиционером будут обращаться тем же образом, что и с другими заключенными - "к нему не будут относиться хуже, чем к кому-либо еще", пишет "Интерфакс".
Ранее представитель госдепартамента Нед Прайс заявил на брифинге, что президент США Джо Байден уделяет внимание теме защиты прав человека и собирается обсудить ее во время саммита с президентом РФ. Он пояснил, что речь идет о гражданах США, а также - об оппозиционере Алексее Навальном.
Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN в свою очередь заявил, что Путин в ходе саммита с Байденом не планирует обсуждать с ним тему Навального.
Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
не докажите.
Ты можешь и не верить, но если верить властям, то их всех убивают ЦРУ, чтобы дискредитировать честное руководство России…
солнечный свет. Так происходит процесс синтеза. -Как называется? -Правильно. Офторизация..
Он и пенсионный возраст не хотел поднимать, просто обстоятельства так сложились.
Так ты заблудился, Гомо Сапиенс!! Тебя вели к Победе всех пролетариев - не смогли. Потом вели к Коммунизму - тоже тупик. Русский мир и Великая Россия - утопия!! Так что полечи голову и не робей!! Половина страны в таких же как у тебя лозунгах повисла. Это от того, что у тебя своих мозгов нету, потому что ты болван и веришь всяким небылицам. Ты смог бы поцеловать себя в свою собственную попу??? Как не крутись - не сможешь. Вот так же и твои слова. пустышка без фактов. Для тебя Светлое Будущее - Счастливая Смерть, как тебе и пообещал солнцеликий, мудрый и неподкупный негодяй.