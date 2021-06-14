Путин отверг версию о приказе властей РФ убить Навального

16:01 14.06.2021

Президент России Владимр Путин опроверг версию о том, что он якобы мог распорядиться совершить покушение на оппозиционера Алексея Навального. "У нас нет привычки кого-либо убивать", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста телеканала NBC, имеет ли он отношение к возможному покушению на оппозиционера.

Что касается условий его отбывания в тюрьме, Путин заверил, что с оппозиционером будут обращаться тем же образом, что и с другими заключенными - "к нему не будут относиться хуже, чем к кому-либо еще", пишет "Интерфакс".

Ранее представитель госдепартамента Нед Прайс заявил на брифинге, что президент США Джо Байден уделяет внимание теме защиты прав человека и собирается обсудить ее во время саммита с президентом РФ. Он пояснил, что речь идет о гражданах США, а также - об оппозиционере Алексее Навальном.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN в свою очередь заявил, что Путин в ходе саммита с Байденом не планирует обсуждать с ним тему Навального.

Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.