Путин отверг версию о приказе властей РФ убить Навального

Президент России Владимр Путин опроверг версию о том, что он якобы мог распорядиться совершить покушение на оппозиционера Алексея Навального. "У нас нет привычки кого-либо убивать", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста телеканала NBC, имеет ли он отношение к возможному покушению на оппозиционера.

Что касается условий его отбывания в тюрьме, Путин заверил, что с оппозиционером будут обращаться тем же образом, что и с другими заключенными - "к нему не будут относиться хуже, чем к кому-либо еще", пишет "Интерфакс".

Ранее представитель госдепартамента Нед Прайс заявил на брифинге, что президент США Джо Байден уделяет внимание теме защиты прав человека и собирается обсудить ее во время саммита с президентом РФ. Он пояснил, что речь идет о гражданах США, а также - об оппозиционере Алексее Навальном.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN в свою очередь заявил, что Путин в ходе саммита с Байденом не планирует обсуждать с ним тему Навального.

Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.06.2021, 18:57
    Гость: Проходи мимо

    Ты можешь и не верить, но если верить властям, то их всех убивают ЦРУ, чтобы дискредитировать честное руководство России…

  3. 14.06.2021, 18:43
    Гость: зелень любит

    солнечный свет. Так происходит процесс синтеза. -Как называется? -Правильно. Офторизация..

  4. 14.06.2021, 18:19
    Гость: Ну, да, ну, да

    Он и пенсионный возраст не хотел поднимать, просто обстоятельства так сложились.

  5. 14.06.2021, 18:15
    Гость: Рассвет

    Так ты заблудился, Гомо Сапиенс!! Тебя вели к Победе всех пролетариев - не смогли. Потом вели к Коммунизму - тоже тупик. Русский мир и Великая Россия - утопия!! Так что полечи голову и не робей!! Половина страны в таких же как у тебя лозунгах повисла. Это от того, что у тебя своих мозгов нету, потому что ты болван и веришь всяким небылицам. Ты смог бы поцеловать себя в свою собственную попу??? Как не крутись - не сможешь. Вот так же и твои слова. пустышка без фактов. Для тебя Светлое Будущее - Счастливая Смерть, как тебе и пообещал солнцеликий, мудрый и неподкупный негодяй.

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