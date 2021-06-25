В Москве вновь ввели удаленку для трети всех сотрудников
С 28 июня в Москве все организации вновь обязаны перевести на удаленку 30% сотрудников, в том числе всех пожилых, соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.
При переводе на дистанционный режим работы будет учитываться то, сколько сотрудников уже вакцинировались от COVID-19.
«Количество работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, определяется исходя из общего количества работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, уменьшенного на количество лиц, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции», — цитирует указ РБК.
Работодателям разрешается не учитывать при переводе на удаленку привитых сотрудников, только если сведения об их вакцинации содержатся в ЕМИАС или в ЕГИСЗ. На удаленку необходимо отправить также всех работников пенсионного возраста и страдающих хроническими заболеваниями.
Тем же указом Собянин продлил запрет на ночную работу кафе и ресторанов в столице.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Какое счастье, что аэропорты вне территории Москвы! Люди летят в Турцию, скоро полетят в Египет, а тут, беда-то какая, пожрать и бухнуть негде!
Хотя Воробьев тот же Собянин, "только в боковой проекции". В беседках сидеть нельзя, а в аэропортах - да запросто!
После этого вопрос, почему страшшшный вирус по ночам опаснее, чем днем, отпадает сам собой.
Российский неофашизм, как ужасный монстр, вбирает в себя все самые отвратительные проявления - дискриминацию, сегрегацию, подавление прав и свобод, принуждение...
Отморозки настолько обнаглели от собственной безнаказанности, что не удосуживаются соотносить заявления и действия со здравым смыслом.
А действительно - зачем? Для них мы не люди. Для них мы - подопытный биологический материал, подлежащий утилизации.
Будем и далее позволять горстке выродков-предателей вершить наши судьбы?
Сменить работу? А ее еще надо найти, что бы сменить. Т.е. людей обрекают на голод...
Наверх, вы товарищи, все по местам!
Последний парад наступает!