В Москве вновь ввели удаленку для трети всех сотрудников

19:23 25.06.2021

С 28 июня в Москве все организации вновь обязаны перевести на удаленку 30% сотрудников, в том числе всех пожилых, соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.

При переводе на дистанционный режим работы будет учитываться то, сколько сотрудников уже вакцинировались от COVID-19.

«Количество работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, определяется исходя из общего количества работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, уменьшенного на количество лиц, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции», — цитирует указ РБК.

Работодателям разрешается не учитывать при переводе на удаленку привитых сотрудников, только если сведения об их вакцинации содержатся в ЕМИАС или в ЕГИСЗ. На удаленку необходимо отправить также всех работников пенсионного возраста и страдающих хроническими заболеваниями.

Тем же указом Собянин продлил запрет на ночную работу кафе и ресторанов в столице.