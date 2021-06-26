В Москве полицейские жестко задержали женщину в МФЦ из-за снятой маски
В Москве полицейские задержали посетительницу МФЦ на улице Куусинена на севере Москвы, которой стало плохо из-за жары и она сняла маску.
Москвичка, сидевшая в очереди в МФЦ, почувствовала себя нехорошо из-за жары и сняла маску. Особо бдительные сотрудники МФЦ вызвали полицию. Когда сотрудники полиции приехали, женщина уже была в маске, но это их не остановило.
На кадрах видео женщина сопротивляется полицейским, заламывающим ей руки, она говорила, что у нее в машине дочь. В какой-то момент она прекращает борьбу и повисает на руках одного из сотрудников. Её продолжают волочь к полицейской машине.
«Она без сознания, вы что, с ума сошли? Отпустите сейчас же!» — кричит одна из очевидиц. «Я сейчас и вас привлеку», — отвечает ей сотрудник полиции.
Эту жуткую историю прокомментировал сын пострадавшей Александр Муженский.
«Это моя мама, ей 52 года, она мать 4-х детей, мне 32, брату 28, сестре 14 и младшему брату 8. Ей стало плохо от жары в МФЦ, сняла маску пока ждала талон, подошли сотрудники МФЦ, пригрозили, что, если немедленно не наденет, вызовут полицию, что и сделали. На момент, когда приехала полиция мама была в маске и получала в окошке социальную карту. Подошли, не представилась, начали требовать документы, и проехать с ними, мама их просто игнорировала. Потом один из них додумался ткнуть маме в лицо своей ксивой, формально представившись, но на просьбу мамы прочитать ей его фамилию, так как она не успела это сделать, отказал. Стали пытаться силой вытащить ее из МФЦ, на требования разъяснить основание задержания не реагировали, когда мама начала выдергивать руки и сопротивляться, стали надевать наручники. Младшая сестра и брат в это время сидели в машине ждали маму, если бы добрые люди ее не позвали, может бы и не успели так быстро среагировать и остановить произвол. Через час после задержания полицейские поняли, что перегнули палку и стали давать заднюю, даже перестали мою мать называть психбольной и грозить ей 15-ю сутками ареста за оказание сопротивления полиции. А когда узнали, что мой отец полковник юстиции с 25-летним стажем работы в главной военной прокуратуре, хоть и на пенсии, вообще перешли на вы и начали лебезить. Но однозначно это превышение должностных полномочий со стороны сотрудника, а значит уголовное дело. Так же будем требовать к привлечению его напарника и подадим жалобу на сотрудников МФЦ, которые вместо того, чтобы предложить помощь или вызвать скорую, когда мама пожаловалась, что ей плохо, вызвали наряд полиции», - приводят его слова «Новые Известия».
Комментарии читателей Оставить комментарий
зачем такие крайности, просто отходить дубинками и штраф с нее слупить.
Ситуация с ковидом в Москве на самом деле очень тревожная.
Это позор, а не полиция. Издеваться над пожилым человеком из-за масочного режима в такой форме - считаю - преступлением. Ваши родственники подскажут куда и как - жалоба в подразделение, Департамент кадров МВД, Служба собственной безопасности, Прокуратура г. Москвы
Поберечься должен каждый! Если принято соответствующее постановление , то женщина не права, так как люди боятся заразится.. Но..:- в США например, сам видел несколько раз и в магазинах и в аэропорту, людей Без маски(!), и, на мое личное негодование ( я был в маске, а полицейский, стоявший рядом - ответил мне), сказав дословно следующее:- Этот человек скорей всего вакцинирован, имеет антитела и…, словом - не боится ковида..!..
Вот такое дело ребятки.. Может эта женщина тоже имеет прививку и не является разносчиком заразы, но мы не имеем данной информации..((.., хотя я лично, сторонник - выполнения принятых обществом требований в многолюдных местах!
На мой взгляд, если вам стало плохо, то 14 летний ребёнок мог постоять за маму в очереди, и, естественно, сообщить ей, как только её очередь подойдёт.. Конфликт - не стоит выведенного яйца.., а раздули блин..((..
Мастаки в газетах ошиваются, как не крути.., пишут об аварии где погиб кто-то ((, это конечное скверно, вообще когда гибнет в мирное время Человек, но в США например , только в одном штате(!) за год, на дорогах погибает от 30 и до 53 тысяч человек((, что является Горем горьким для членов их семей и родных, знакомых, но в любых новостных блоках ( газеты, радио, ТВ) - об таких вещах Не упоминают! Почему? - Подумайте сами.. В СМИ полно других , более важных новостей, и новостей по самой Америке (!), интервью с конгрессменами, представителями власти и глобальном влиянии на США ( остальные страны - Не важны!) экономики и..
Самое честные и правдивые СМИ
А пластиковый стаканчик она в них не кинула?
И рулонов обоев что то то у неё не видно.
Наверное она на самом деле черезвычайно опасна.