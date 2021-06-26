В Москве полицейские жестко задержали женщину в МФЦ из-за снятой маски

20:58 26.06.2021

В Москве полицейские задержали посетительницу МФЦ на улице Куусинена на севере Москвы, которой стало плохо из-за жары и она сняла маску.

Москвичка, сидевшая в очереди в МФЦ, почувствовала себя нехорошо из-за жары и сняла маску. Особо бдительные сотрудники МФЦ вызвали полицию. Когда сотрудники полиции приехали, женщина уже была в маске, но это их не остановило.

На кадрах видео женщина сопротивляется полицейским, заламывающим ей руки, она говорила, что у нее в машине дочь. В какой-то момент она прекращает борьбу и повисает на руках одного из сотрудников. Её продолжают волочь к полицейской машине.

«Она без сознания, вы что, с ума сошли? Отпустите сейчас же!» — кричит одна из очевидиц. «Я сейчас и вас привлеку», — отвечает ей сотрудник полиции.

Эту жуткую историю прокомментировал сын пострадавшей Александр Муженский.

«Это моя мама, ей 52 года, она мать 4-х детей, мне 32, брату 28, сестре 14 и младшему брату 8. Ей стало плохо от жары в МФЦ, сняла маску пока ждала талон, подошли сотрудники МФЦ, пригрозили, что, если немедленно не наденет, вызовут полицию, что и сделали. На момент, когда приехала полиция мама была в маске и получала в окошке социальную карту. Подошли, не представилась, начали требовать документы, и проехать с ними, мама их просто игнорировала. Потом один из них додумался ткнуть маме в лицо своей ксивой, формально представившись, но на просьбу мамы прочитать ей его фамилию, так как она не успела это сделать, отказал. Стали пытаться силой вытащить ее из МФЦ, на требования разъяснить основание задержания не реагировали, когда мама начала выдергивать руки и сопротивляться, стали надевать наручники. Младшая сестра и брат в это время сидели в машине ждали маму, если бы добрые люди ее не позвали, может бы и не успели так быстро среагировать и остановить произвол. Через час после задержания полицейские поняли, что перегнули палку и стали давать заднюю, даже перестали мою мать называть психбольной и грозить ей 15-ю сутками ареста за оказание сопротивления полиции. А когда узнали, что мой отец полковник юстиции с 25-летним стажем работы в главной военной прокуратуре, хоть и на пенсии, вообще перешли на вы и начали лебезить. Но однозначно это превышение должностных полномочий со стороны сотрудника, а значит уголовное дело. Так же будем требовать к привлечению его напарника и подадим жалобу на сотрудников МФЦ, которые вместо того, чтобы предложить помощь или вызвать скорую, когда мама пожаловалась, что ей плохо, вызвали наряд полиции», - приводят его слова «Новые Известия».