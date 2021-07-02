Владимир Путин освободил часть кафе и ресторанов от НДС
Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, освобождающий отдельные предприятия общепита от НДС. С таким предложением глава государства выступал на Петербургском экономическом форуме.
Для освобождения от НДС кафе, рестораны и другие аналогичные заведения должны одновременно соответствовать некоторым условиям:
- Сумма годового дохода организации не более 2 млрд рублей.
- Удельный вес доходов за год от оказания услуг общепита в общей сумме доходов составляет не меньше 70%.
- Среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц не ниже размера среднемесячной начисленной зарплаты в каждом субъекте России.
Принятая инициатива также освобождает учреждения культуры от исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль в 2020 и 2021 годах. Субсидии и прочие меры поддержки бизнеса со стороны российских регионов не облагаются НДФЛ и НДС (на безвозмездной основе), сообщает ТАСС.
Комплекс поручений по вакцинации, льготной ипотеке и поддержке МСП Владимир Путин утвердил по итогам ПМЭФ. По сведениям международной консалтинговой компании JLL, за 2020 год в центре Москвы закрылись более 200 ресторанов и кафе (+35% по сравнению с 2019-м).
Комментарии читателей Оставить комментарий
- Рабинович, как понять формулировку РФС: выступление сборной признано НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ, но тренерский штаб пользуется полным доверием?
- А шо вам не так? Состояние дел в экономике признано... тяжёлым, но руководство страной, пользуется, таки, "полной поддержкой населения"...
Вашингтон, Белый Дом, Овальный кабинет. Телефон разрывается.
«Господин президент? Из Кентукки мы! Тут крыша в детском саду прохудилась, а местные власти чинить не хотят! Вы уж…»
— «Разберемся, не волнуйтесь!»
«Господин президент? Из Майами беспокоят! У нас тут коммуналку подняли до невозможности!»
— «Выясним!»
«Господин президент, я из Алабамы! Газ обещали, третий год никак не дотянут!»
— «Поможем!»
«Господин президент…»
Аналогичное послабление сейчас в Яндексе: "Голикова пообещала послабления при заселении туристов на Кубани". Во всем этом беспределе отсутствует логика: заражать могут все и привитые и не привитые, больные сами не поедут и не пойдут в рестораны, отрицательный тест через час уже может превратиться в положительный. Самодурство, некомпетентность и дурь чиновников высокого ранга видна уже большинству населения, по этой причине им мало кто верит, только такие же дебильные. Для них главное не беспокойство о людях, а бизнес и прибыль. Это основная причина, по которой население избегает вакцинирования. Но они до этого своим не далеким умом дойти ни как не могут. Врачи и ученые молчат, а эти "политики" трубят во все голоса на всех каналах и грозят населению репрессиями. Вообще, они до того опротивели, что писать о них больше не хочется, критика для таких бесполезна . Все одно и тоже и другого, пока они есть, не будет.
Умные люди нашлись только на РЖД и в армии.
Ни хрена непонятно! Так он, кто? Император, который освобождает кого-то от налогов, или он подписывает принятые ЗС(кто там у вас принимает? Дума?) законопроекты? Если последнее, то какого ... избиратели что-то пишут о президенте? Кого избирали и как избирали, они законопроекты и принимают.
Да, довел, "в режиме ручного управления" ситуацию до ручки. Где не справлялся с организацией синтеза дурдома и концлагеря сам - там соучредители ЕдРа помогли. Но после кривой линии осознал и стал исправлять за счет госбюджета!
Сложно, алогично? Так на то он и многоходовочник!