Владимир Путин освободил часть кафе и ресторанов от НДС

18:37 2.07.2021

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, освобождающий отдельные предприятия общепита от НДС. С таким предложением глава государства выступал на Петербургском экономическом форуме.

Для освобождения от НДС кафе, рестораны и другие аналогичные заведения должны одновременно соответствовать некоторым условиям:

Сумма годового дохода организации не более 2 млрд рублей.

Удельный вес доходов за год от оказания услуг общепита в общей сумме доходов составляет не меньше 70%.

Среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц не ниже размера среднемесячной начисленной зарплаты в каждом субъекте России.

Принятая инициатива также освобождает учреждения культуры от исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль в 2020 и 2021 годах. Субсидии и прочие меры поддержки бизнеса со стороны российских регионов не облагаются НДФЛ и НДС (на безвозмездной основе), сообщает ТАСС.

Комплекс поручений по вакцинации, льготной ипотеке и поддержке МСП Владимир Путин утвердил по итогам ПМЭФ. По сведениям международной консалтинговой компании JLL, за 2020 год в центре Москвы закрылись более 200 ресторанов и кафе (+35% по сравнению с 2019-м).