Владимир Путин освободил часть кафе и ресторанов от НДС

Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, освобождающий отдельные предприятия общепита от НДС. С таким предложением глава государства выступал на Петербургском экономическом форуме.

Для освобождения от НДС кафе, рестораны и другие аналогичные заведения должны одновременно соответствовать некоторым условиям:

  • Сумма годового дохода организации не более 2 млрд рублей.
  • Удельный вес доходов за год от оказания услуг общепита в общей сумме доходов составляет не меньше 70%.
  • Среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц не ниже размера среднемесячной начисленной зарплаты в каждом субъекте России.

Принятая инициатива также освобождает учреждения культуры от исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль в 2020 и 2021 годах. Субсидии и прочие меры поддержки бизнеса со стороны российских регионов не облагаются НДФЛ и НДС (на безвозмездной основе), сообщает ТАСС.

Комплекс поручений по вакцинации, льготной ипотеке и поддержке МСП Владимир Путин утвердил по итогам ПМЭФ. По сведениям международной консалтинговой компании JLL, за 2020 год в центре Москвы закрылись более 200 ресторанов и кафе (+35% по сравнению с 2019-м).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.07.2021, 23:07
    Гость: ...

    - Рабинович, как понять формулировку РФС: выступление сборной признано НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ, но тренерский штаб пользуется полным доверием?
    - А шо вам не так? Состояние дел в экономике признано... тяжёлым, но руководство страной, пользуется, таки, "полной поддержкой населения"...

  2. 02.07.2021, 23:01
    Гость: А как у них?

    Вашингтон, Белый Дом, Овальный кабинет. Телефон разрывается.

    «Господин президент? Из Кентукки мы! Тут крыша в детском саду прохудилась, а местные власти чинить не хотят! Вы уж…»
    — «Разберемся, не волнуйтесь!»

    «Господин президент? Из Майами беспокоят! У нас тут коммуналку подняли до невозможности!»
    — «Выясним!»

    «Господин президент, я из Алабамы! Газ обещали, третий год никак не дотянут!»
    — «Поможем!»

    «Господин президент…»

  3. 02.07.2021, 22:56
    Гость: Евгений В

    Аналогичное послабление сейчас в Яндексе: "Голикова пообещала послабления при заселении туристов на Кубани". Во всем этом беспределе отсутствует логика: заражать могут все и привитые и не привитые, больные сами не поедут и не пойдут в рестораны, отрицательный тест через час уже может превратиться в положительный. Самодурство, некомпетентность и дурь чиновников высокого ранга видна уже большинству населения, по этой причине им мало кто верит, только такие же дебильные. Для них главное не беспокойство о людях, а бизнес и прибыль. Это основная причина, по которой население избегает вакцинирования. Но они до этого своим не далеким умом дойти ни как не могут. Врачи и ученые молчат, а эти "политики" трубят во все голоса на всех каналах и грозят населению репрессиями. Вообще, они до того опротивели, что писать о них больше не хочется, критика для таких бесполезна . Все одно и тоже и другого, пока они есть, не будет.
    Умные люди нашлись только на РЖД и в армии.

  4. 02.07.2021, 22:52
    Гость: со стороны

    Ни хрена непонятно! Так он, кто? Император, который освобождает кого-то от налогов, или он подписывает принятые ЗС(кто там у вас принимает? Дума?) законопроекты? Если последнее, то какого ... избиратели что-то пишут о президенте? Кого избирали и как избирали, они законопроекты и принимают.

  5. 02.07.2021, 21:49
    Гость: молодец!

    Да, довел, "в режиме ручного управления" ситуацию до ручки. Где не справлялся с организацией синтеза дурдома и концлагеря сам - там соучредители ЕдРа помогли. Но после кривой линии осознал и стал исправлять за счет госбюджета!
    Сложно, алогично? Так на то он и многоходовочник!

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