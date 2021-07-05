Путин пообещал Таджикистану поддержку из-за ситуации на афганской границе

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Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану помощь из-за кризиса в соседнем с республикой Афганистане, где талибы активизировали наступление после вывода американских войск. Об этом президент заявил в телефонном разговоре с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, говорится на сайте Кремля.

«Подробно обсуждена непростая ситуация на таджикско-афганской границе, обусловленная эскалацией вооруженного противоборства на территории Афганистана, в том числе в приграничной зоне. Владимир Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности», — сообщается в релизе.

Главы двух государств договорились продолжать контакты на различных уровнях.

После вывода войск США из Афганистана, где они находились с 2001 года, «Талибан» начал оперативно занимать территории, находившиеся под контролем официального правительства в Кабуле, — как правило, не встречая особого сопротивления. Армия правительственных сил, в частности, отступает на территорию Таджикистана. 5 июля границу пересекли более тысячи афганских силовиков.

На территории Таджикистана располагается 201-я российская военная база — крупнейший российский военный объект за ее пределами. Она была создана в 2004 году, срок ее дислокации по соглашению двух стран продлен до 2042 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.07.2021, 00:03
    Гость: Петр

    Пока неизвестно, что там в Афгане случится. Были ведь сообщения- американцы отряды ИГ туда перебрасывают. А потом разговоры про ИГ там стихли. Неясно- ИГ просто там исчезло? Или влилось в ряды талибов? Или они о чем-то договорились? А последнюю неделю интересные события наблюдаются в большом друге России- Узбекистане. Про который на российском ТВ так обожают показывать вдохновенные сюжеты о бешеном развитии этой страны, о великих реформах, о том, как там русских людей любят- холят- лелеют (несмотря на посадки в тюрьму русских по надуманным обвинениям- ну это же мелочь- кто же в России будет обращать внимание на каких-то там русских недочеловеков!) Так вот- в самом Узбекистане пошла исламизация. Уже какие-то исламские патрули по книжным магазинам ходят на предмет отыскания нечестивой литературы. Исламисты наглеют на глазах и все громче поднимают свой голос. С 1 сентября Узбекистан перейдет на латиницу. И почти все делопроизводство в стране переводится на узбекский язык. Даже многие узбеки начали тревожиться по поводу быстро набирающей силу исламизации.

  3. 05.07.2021, 23:03
    Гость: Uhu

    Талибы спасут Россию от опиумной дури, которую америкнцы и их кремлевские "партнеры" (мрионетки) последние 20 лет завозили в страну тоннами. Надо пожелать талибам удачи в очищении Афганистана от дряни.

  4. 05.07.2021, 21:26
    Гость: сергей

    Всё это с выводом войск США было давно ясно и понятно,теперь очередь России повоевать и вложить наши средства,а у США теперь другие интересы.

  5. 05.07.2021, 21:22
    Гость: Праально!

    Теперь наши молодые ребята воевать будут вместо таджыдов.
    Патаму что те "ниумеют".
    Но некий Рахмонов с нашей страны "легулярно" деньги тянет.

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