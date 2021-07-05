Путин пообещал Таджикистану поддержку из-за ситуации на афганской границе

18:44 5.07.2021

Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану помощь из-за кризиса в соседнем с республикой Афганистане, где талибы активизировали наступление после вывода американских войск. Об этом президент заявил в телефонном разговоре с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, говорится на сайте Кремля.

«Подробно обсуждена непростая ситуация на таджикско-афганской границе, обусловленная эскалацией вооруженного противоборства на территории Афганистана, в том числе в приграничной зоне. Владимир Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности», — сообщается в релизе.

Главы двух государств договорились продолжать контакты на различных уровнях.

После вывода войск США из Афганистана, где они находились с 2001 года, «Талибан» начал оперативно занимать территории, находившиеся под контролем официального правительства в Кабуле, — как правило, не встречая особого сопротивления. Армия правительственных сил, в частности, отступает на территорию Таджикистана. 5 июля границу пересекли более тысячи афганских силовиков.

На территории Таджикистана располагается 201-я российская военная база — крупнейший российский военный объект за ее пределами. Она была создана в 2004 году, срок ее дислокации по соглашению двух стран продлен до 2042 года.