Продажи российских аптек упали на рекордные 15%

12:23 6.07.2021

Продажи аптечных сетей в России обрушились на рекордные 14,9% за последние 5 месяцев, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на результаты исследования аналитической компании DSM Group.

В расчет брались не только продажи лекарств, но и другие аптечные товары, такие как биодобавки, витамины, косметику и другое. Однако больше всего сократились именно продали лекарств. В денежном выражении продажи упали до 578,2 миллиарда рублей.

В аптечной сети "36,6" предположили, что причиной падения продаж мог стать активный рост онлайн-продаж. Предположительно, падение продаж продлися, по мнению экспертов, до конца года.

В апреле 2021-го стало известно, что с начала года выручка российских аптечных сетей упала на 12 процентов — до 331,6 миллиарда рублей. По подсчетам аналитиков компании DSM Group, самым слабым по выручке оказался март: тогда она сократилась на 26,1 процента год к году, до 118 миллиардов рублей.