Продажи российских аптек упали на рекордные 15%

Продажи аптечных сетей в России обрушились на рекордные 14,9% за последние 5 месяцев, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на результаты исследования аналитической компании DSM Group.

В расчет брались не только продажи лекарств, но и другие аптечные товары, такие как биодобавки, витамины, косметику и другое. Однако больше всего сократились именно продали лекарств. В денежном выражении продажи упали до 578,2 миллиарда рублей. 

В аптечной сети "36,6" предположили, что причиной падения продаж мог стать активный рост онлайн-продаж. Предположительно, падение продаж продлися, по мнению экспертов, до конца года. 

В апреле 2021-го стало известно, что с начала года выручка российских аптечных сетей упала на 12 процентов — до 331,6 миллиарда рублей. По подсчетам аналитиков компании DSM Group, самым слабым по выручке оказался март: тогда она сократилась на 26,1 процента год к году, до 118 миллиардов рублей. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.07.2021, 20:35
    Гость: Гы-гы- раз упали продажи в аптеках

    Значит русские стали здоровее, улучшился иммунитет, вот что вакцины животворящие делают. От гриппа и самый лучшиц на свете Спутник Ви

  2. 06.07.2021, 20:35
    Гость: В.

    Население стремительно сократилось, и сокращается, надо учитывать этот факт.
    Сейчас только у ритуальных услуг, бурный рост.

  3. 06.07.2021, 20:01
    Гость: Московская пенсионерка

    В аптеке Столички американский препарат для суставов стоит 5 тыс, в интернет магазине 2 тыс. Это ж надо так накручивать цены! Жадность+наглость никем и никак не ограничиваются.

  4. 06.07.2021, 19:50
    Гость: Верно!

    Все болезни от паразитов.Об этом не говорят врачи..им очень выгодно это скрывать$(в анализах ничего,никогда не находят),кто они и аптеки без больных???Страшные последствия,в основном мясоедении-продуках распада..Фриске(опухшая) -фото с собаками.питание-результат...грустно.но об этом надо говорить.Все врачи,неважно,к какой специальности они принадлежат,обязаны признать факт,что по свидетельствам патологоанатомической практики,90% вскрытых трупов кишат крупными червями,простейшими и одноклеточными микроорганизмами,вот из-за них и происходит полный сбой в нашем организме.И проявляется это у кого то в виде хронического ринита,у кого то в виде псориаза и в прочих,самых неожиданных болячках.И лечим мы совершенно не то.Опыт мировых паразитологов прошлых лет показывает, что любое заболевание всегда надо начинать лечить с избавления от паразитов и болезнь исчезнет.Вся причина в паразитах,нас едят заживо,поэтому болеем...При попадании в организм паразиты ухудшают работу пищеварительной и мочеполовой системы. В результате изменяется структура ткани, что приводит к образованию кист и опухолей,болезням,деградации,инвалидности, ранней смерти(рак,онкология,диабет и тд).спасение только через очищение,наши противопаразитарные лекарства не эффективны и вет тоже(((

  5. 06.07.2021, 19:07
    Гость: Мысли вслух

    Всё правильно. Болезней, кроме КОВИДа не осталось, о от него лекарства нет. Зачем деньги тратить?

Все комментарии (19)
Выбор читателей
Русские и украинцы – один народ?
Вакцинация
Уровень защиты вакцины от заражения COVID-19 Минздрав назвал неизвестным
Нужно ли давать чехам на пиво
Владимир Путин
Путин подписал 135 законов за два дня
Избранное
Кинопремьера «Красный Призрак»: как Неизвестный солдат супергероем стал
Уход за бородой: важные нюансы, о которых должен знать каждый мужчина
Сергей Черняховский. Между наукой и декретом
Сборник русскоязычных металлических каверов «Gods of Metal»
«Хищники у корыта: правящую верхушку России составляют бюрократы и олигархи, пришедшие из ниоткуда»
Все об овощах и фруктах: полезные свойства
Александр Леонтьев («Северный Флот»): «В нашей стране принято не решать проблему, а устранять человека»
Иван Охлобыстин: «Слухи о моей эпатажности преувеличены!»
Самые популярные острова Эгейского моря
Наращивание волос
Блеск и нищета Москвабада. Часть третья. Город одиноких сердец