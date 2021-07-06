Продажи российских аптек упали на рекордные 15%
Продажи аптечных сетей в России обрушились на рекордные 14,9% за последние 5 месяцев, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на результаты исследования аналитической компании DSM Group.
В расчет брались не только продажи лекарств, но и другие аптечные товары, такие как биодобавки, витамины, косметику и другое. Однако больше всего сократились именно продали лекарств. В денежном выражении продажи упали до 578,2 миллиарда рублей.
В аптечной сети "36,6" предположили, что причиной падения продаж мог стать активный рост онлайн-продаж. Предположительно, падение продаж продлися, по мнению экспертов, до конца года.
В апреле 2021-го стало известно, что с начала года выручка российских аптечных сетей упала на 12 процентов — до 331,6 миллиарда рублей. По подсчетам аналитиков компании DSM Group, самым слабым по выручке оказался март: тогда она сократилась на 26,1 процента год к году, до 118 миллиардов рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Значит русские стали здоровее, улучшился иммунитет, вот что вакцины животворящие делают. От гриппа и самый лучшиц на свете Спутник Ви
Население стремительно сократилось, и сокращается, надо учитывать этот факт.
Сейчас только у ритуальных услуг, бурный рост.
В аптеке Столички американский препарат для суставов стоит 5 тыс, в интернет магазине 2 тыс. Это ж надо так накручивать цены! Жадность+наглость никем и никак не ограничиваются.
Все болезни от паразитов.Об этом не говорят врачи..им очень выгодно это скрывать$(в анализах ничего,никогда не находят),кто они и аптеки без больных???Страшные последствия,в основном мясоедении-продуках распада..Фриске(опухшая) -фото с собаками.питание-результат...грустно.но об этом надо говорить.Все врачи,неважно,к какой специальности они принадлежат,обязаны признать факт,что по свидетельствам патологоанатомической практики,90% вскрытых трупов кишат крупными червями,простейшими и одноклеточными микроорганизмами,вот из-за них и происходит полный сбой в нашем организме.И проявляется это у кого то в виде хронического ринита,у кого то в виде псориаза и в прочих,самых неожиданных болячках.И лечим мы совершенно не то.Опыт мировых паразитологов прошлых лет показывает, что любое заболевание всегда надо начинать лечить с избавления от паразитов и болезнь исчезнет.Вся причина в паразитах,нас едят заживо,поэтому болеем...При попадании в организм паразиты ухудшают работу пищеварительной и мочеполовой системы. В результате изменяется структура ткани, что приводит к образованию кист и опухолей,болезням,деградации,инвалидности, ранней смерти(рак,онкология,диабет и тд).спасение только через очищение,наши противопаразитарные лекарства не эффективны и вет тоже(((
Всё правильно. Болезней, кроме КОВИДа не осталось, о от него лекарства нет. Зачем деньги тратить?