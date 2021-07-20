В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации

08:31 20.07.2021

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров призвал ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинации по немедицинским показаниям.

Как пишет RT, соответствующее письмо направлено на имя министра юстиции Константина Чуйченко. В письме отмечается, что "часть общества отказывается от вакцинации, пропагандируя домыслы о "вреде" вакцин", особенно обескураживает то, что часть подобных мифов воспроизводится некоторыми медицинскими работниками.

Все это, по мнению Петрова, привело к появлению черного рынка по продаже сертификатов о прививках. В связи с этим распространение подобной информации должно попадать под статью Уголовного кодекса.

"В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании", — отметил Петров, добавив, что это позволит искоренить "недопустимые явления" в стране и повысить ответственное отношение граждан к вакцинации.