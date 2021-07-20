В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров призвал ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинации по немедицинским показаниям.

Как пишет RT, соответствующее письмо направлено на имя министра юстиции Константина Чуйченко. В письме отмечается, что "часть общества отказывается от вакцинации, пропагандируя домыслы о "вреде" вакцин", особенно обескураживает то, что часть подобных мифов воспроизводится некоторыми медицинскими работниками. 

Все это, по мнению Петрова, привело к появлению черного рынка по продаже сертификатов о прививках. В связи с этим распространение подобной информации должно попадать под статью Уголовного кодекса.

"В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании", — отметил Петров, добавив, что это позволит искоренить "недопустимые явления" в стране и повысить ответственное отношение граждан к вакцинации. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.07.2021, 10:49
    Гость: Кто быть людьми, а не скотиной, призывает,

    Тем карою в ответ фашисты угрожают,
    Упёрто ставящие свой эксперимент!?..
    Дерзнёт ли наглецов одёрнуть президент?

  2. 20.07.2021, 10:38
    Гость: Змей

    Нужно ввести уголовную ответственность ващще за фффсё! Как только родился, сразу заводить уголовное дело и каждый день листочки добавлять. Глядишь, годам к 15 на полосатый режим можно отправлять, а к 20 уже и на пожизненку.

  3. 20.07.2021, 10:31
    Гость: Петр

    А этот мудрец в курсе, что за медицинские эксперименты над людьми можно отправиться на виселицу?

  5. 20.07.2021, 10:12
    Гость: однозначно

    А за призыв к несоблюдению конституционных норм наказания не существует?

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