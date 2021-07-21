В России предложили разрешить приватизацию леса

07:50 21.07.2021

В Россиии предложили разрешить приватизировать 2-3% от лесной территории. Об этой идее в интервью РБК рассказал гендиректор крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич.

По словам Лашкевича, на Дальнем Востоке постепенно уменьшается так называемый "спелый" лес с качественной, пригодной для переработки древесиной, а на текущих вырубках естественный рост будет необходимо ждать 80-120 лет.

В связи с этим, он предложил пойти по пути Новой Зеландии и выделять лесные земли, где по принципу плодородия и подбора породного состава можно добиться кратного прироста деловой древесины. Однако вкладываться в это инвесторы готовы только, если они получат право приватизации леса, что сейчас в России запрещено законом.

"Я не буду заниматься интенсивным лесовосстановлением, потому что это убьет мою операционную экономику, а инвестиционную модель невозможно построить без прав на землю или хотя бы насаждения. Нужны инвестиции порядка $5 тыс. на гектар, пока лес не начнет уже сам расти", - заявил он.

Данную модель, по мнению Лашкевича, можно реализовывать в климатических зонах наибольшего благоприятствования, занимающие только 2-3% от всей лесной территории.

RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в Китай. В аренде у компании участки с разрешенной вырубкой 3,7 млн куб. м в год. 58% ее акций принадлежит Роману Абрамовичу и Александру Абрамову, еще 42% у Российско-китайского инвестфонда — совместного предприятия РФПИ и China Investment Corporation.