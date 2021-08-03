Мурашко призвал вакцинировать всех пожилых людей

Не терпится великому обнулятору отправить на тот свет как можно больше стариков. Ведь какая сразу экономия пенсионных средств произойдёт от этого! Напомню, что «дьявол часто предлагает зло под видом добра». Уже однажды другой ставленник обнулятора и тоже на посту министра здравопогребения некто Зурабов оправил на тот свет превеликое множество дорогих россиян, требуя от своих подручных в белых халатах лечить больных по передовой американской методике, отчего все морги страны были переполнены до отказа и даже больше. Позже обнулятор пояснил, что ему «кое-чем» пришлось пожертвовать для того, чтобы реформы прошли успешно. Своими родными и близкими он почему-то жертвовать не стал. А о воображаемых успехах можно судить по росту массовой нищеты граждан эрэфии, которых обнулятор де факто начисто лишил всяких надежд на светлое будущее. Даже предвыборную помощь детям в жалкие 10 тысяч рублей и то умудрился оказать за счёт пенсионеров, и это чистой воды безумие выдаётся за благое дело. Для сравнения напомню, что только в этом году олигархат на пустом месте разбогател на 40 млрд. долларов, или на 2,9 трлн. рублей, а разовые выплаты на детей составят 0,174 трлн. рублей, но отнятые не у олигархов, а у стариков. Ну, не прелесть ли наш любимый президент? Но ему этого мало, ведь сколько ещё триллионов можно «сэкономить»! И тут ему на помощь приходит очередной Зурабов – некто Мурашко, который решил проводить эксперименты по «вакцинированию» на стариках, ставших балластом для реворматоров...