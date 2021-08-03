Мурашко призвал вакцинировать всех пожилых людей
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинировать от коронавируса следует почти всех пожилых людей.
«Для лиц старше 60 лет вакцинация должна быть фактически проведена для всех, исключение могут составлять только те, кто имеет противопоказания медицинские», - цитирует его слова РИА Новости.
Напомним, в конце июля текущего года Владимир Путин на совещании с правительством призвал ускорить темпы вакцинации от коронавируса. «Наша основная задача - повышение темпов вакцинации в стране», - сказал он.
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Кощей Бессмертный привился и превратился в Мурашко!
Теперь картина маслом - показал свою полную некомпетентность и крайнюю революционность. Как в 17-18 годах, будут ходить по квартирам, выгонять нежелающих и вселять туда вакцинированных ?
Ему в отставку теперь необходимо подать. Кто после этого подаст ему руку ?
Не думаю что министр Мурашко не знает что каждый второй вакцинированный от ковида имеет проблемы со здоровьем в виде тромбоза мелких сосудов и это происходит в основном с пожилыми. Но нужно выполнять приказ сверху о всеобщей принудительной вакцинации и отсюда растут корни его слов о всеобщий вакцинации пожилых. Уже в СМИ стали появляться статьи о вреде вакцин от Ковид-19 и людям приходится из двух зол выбирать наименьшее зло как прививка. Всем известный факт что вирус К-19 придуман что убивать как можно больше пожилых и хроников,но желание министра защитить их от этой заразы должно быть разумным,а прививку делать надо только тем кому она пойдет на пользу. Иначе стариков нужно вакцинировать только после изучения врачом истории их болезней для того чтобы вакцина не ускорила путешествие на тот свет раньше времени.
Все идет по плану..подняли пенсионный возраст,теперь решили всех старше 60 лет вакцинировать и Кудрин ставит точку Глава Счетной палаты снова «радует» публику своими заявлениями, на этот раз – о двукратном снижении бедности в России
Не терпится великому обнулятору отправить на тот свет как можно больше стариков. Ведь какая сразу экономия пенсионных средств произойдёт от этого! Напомню, что «дьявол часто предлагает зло под видом добра». Уже однажды другой ставленник обнулятора и тоже на посту министра здравопогребения некто Зурабов оправил на тот свет превеликое множество дорогих россиян, требуя от своих подручных в белых халатах лечить больных по передовой американской методике, отчего все морги страны были переполнены до отказа и даже больше. Позже обнулятор пояснил, что ему «кое-чем» пришлось пожертвовать для того, чтобы реформы прошли успешно. Своими родными и близкими он почему-то жертвовать не стал. А о воображаемых успехах можно судить по росту массовой нищеты граждан эрэфии, которых обнулятор де факто начисто лишил всяких надежд на светлое будущее. Даже предвыборную помощь детям в жалкие 10 тысяч рублей и то умудрился оказать за счёт пенсионеров, и это чистой воды безумие выдаётся за благое дело. Для сравнения напомню, что только в этом году олигархат на пустом месте разбогател на 40 млрд. долларов, или на 2,9 трлн. рублей, а разовые выплаты на детей составят 0,174 трлн. рублей, но отнятые не у олигархов, а у стариков. Ну, не прелесть ли наш любимый президент? Но ему этого мало, ведь сколько ещё триллионов можно «сэкономить»! И тут ему на помощь приходит очередной Зурабов – некто Мурашко, который решил проводить эксперименты по «вакцинированию» на стариках, ставших балластом для реворматоров...