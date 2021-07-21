Путин призвал ускорить темпы вакцинации от коронавируса

19:13 21.07.2021

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством призвал ускорить темпы вакцинации от коронавируса.

«Наша основная задача - повышение темпов вакцинации в стране», - цитирует ТАСС слова президента.

При этом Путин заявил, что «крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии».

Также президент рассказал, что сам выступает против навязывания гражданам прививок от коронавируса. «Здесь ничего нельзя навязывать, но нужно объяснять», - отметил он.