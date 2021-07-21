Путин призвал ускорить темпы вакцинации от коронавируса
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством призвал ускорить темпы вакцинации от коронавируса.
«Наша основная задача - повышение темпов вакцинации в стране», - цитирует ТАСС слова президента.
При этом Путин заявил, что «крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии».
Также президент рассказал, что сам выступает против навязывания гражданам прививок от коронавируса. «Здесь ничего нельзя навязывать, но нужно объяснять», - отметил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это не Янус, а простой артист, работающий Путиным под присмотром ФСО. Поэтому ему нечего сказать народу, кроме банальных фраз.
Это не Путин, а его жалкая тень. Внимательно присмотритесь. А если глаза подводят, воспользуйтесь программой для распознавания лиц. И сравните Путиных разных лет, фото которых лежат в свободном доступе в Интернете.
«Самое печальное, что настоящих специалистов от борьбы с эпидемией отстранили».
Президент «Лиги защиты врачей», врач-невролог, кандидатом медицинских наук Семён ГАЛЬПЕРИН.
Так оно и было, они вписывали его в бюллетени для голосований, завидовали нам, надеялись на Россию - и куда оно всё подевалось?
Растаяло как дым....
Разве это В.Путин? Царя давно подменили. Настоящий В.Путин обещал не повышать пенсионный возраст, а эти двойники делают то, что им велят кукловоды.
Вот и сейчас ЛжеПутин обманывает народ. Твердит, что он за то, чтобы прививались добровольно, но эта добровольность обставляется так, что после прививки в случае осложнений остаётся виноватым сам прививаемый. Выполняет роль животного, которое в мясокомбинате ведёт стадо на убой. В принципе, люди сами виноваты, переродился русский народ, но и власть должна знать предел своей вертлявости. Смотреть на это безобразие уже нет сил.
Фашисты стали умнее. А народ глупее.