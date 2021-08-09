Правительство предложило разрешить продажу пива на стадионах

© KM.RU, Алексей Белкин

Кабмин внесет поправки ко второму чтению законопроекта о продаже пива на стадионах. Они распространяются на все виды спорта — не только на футбол. Предлагается разрешить продавать пиво и пивные напитки в розницу, передает РБК.

Мероприятия, на которых можно торговать пивом, устанавливаются властями по соглашениям со спортивными федерациями и лигами. «Полученные спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами от продажи пива средства направляются на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта, спорта высших достижений и детско-юношеского спорта»,— говорится в документе, подписанном вице-премьером, руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко. При этом точки продажи пива на стадионах не уточняются.

Теперь документ перед отправкой в нижнюю палату парламента должен пройти профильную комиссию в конце августа. Затем после выборов в Госдуму документ, если все формальности будут соблюдены, отдадут на второе чтение.

Ранее за продажу пива на стадионах выступил председатель российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин. По его словам, такая мера принесет российскому футболу дополнительный доход. Запрет торговать пивом на спортивных мероприятиях действует в России с 2005 года.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.08.2021, 20:57
    Гость: Отглас перестройки

    На всех стадионах пиво только в пластиковые стаканчики наливают. Правда предметы для кидания на футбольные матчи все равно проносят. Помню как в Фигу (мадридский Реал) запулили свиной головой. Вот это шоу было, не зря билеты такие дорогие.

  2. 09.08.2021, 20:53
    Гость: Отглас перестройки

    Логично. К зрелищам (правда не очень высокого "качества"), добавить хлеба (жидкого).

  5. 09.08.2021, 19:47
    Гость: o

    Насчет пива - кто лоббирует? Чехи, которые гадят? Нидерголландцы, которые пакостят? Турки - закадычные друзья, гробящие туристов? Странно, что они пока не предлагают снова спирт Рояль и наркотики. Пиво - во-первых, алкоголь и драки. Во-вторых, пивной живот и отравление продуктами распада грибков-дрожжей. А лоббистов надо записать в агенты Запада.
    Зачем дополнительный доход футболу? Эти бездельники и так перекормлены настолько, что могут только ползать по полю, бить посуду в ресторанах и требовать зарплату, как на Западе. Наоборот, надо платить меньше, пусть сами честным трудом зарабатывают на оплату стадионов, где они могут побегать в свободное от работы время.

Все комментарии (17)
Выбор читателей
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
Фальсификатор Мединский просветит народ по части истории
«Через Путина Байден опускает РФ на периферию мировой экономики, а значит, и мировой политики»
Советская система плодит вундеркиндов, а органы опеки их гнобят
Советская система образования плодит вундеркиндов, а органы опеки и соседи их гнобят?
Министр здравоохранения Михаил Мурашко
Мурашко призвал вакцинировать всех пожилых людей
Избранное
Единственный и неповторимый Евгений Плющенко
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Русские и украинцы – один народ?
Кинопремьера Ренаты Литвиновой «Скромное обаяние волшебников»: желания обреченной буржуазии
Цветотип «лето»: рекомендации солнечным девушкам по подбору гардероба, украшений и макияжа
Последний парад. Американцы анонсируют большую войну на Украине?
Турция перебросила сирийских наёмников в Баку на самолете ливийской авиакомпании
Фуад Ахундов. О чем умолчал Никол Пашинян?
Война в Карабахе. Фактор стереотипов. Часть 4
Бородатые кавказские «опричники» блюдут порядок в Троицке
«Те, кто уничтожал медицину в России, готовят новую аферу, которая по своим масштабам затмит пенсионную реформу»