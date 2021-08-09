Правительство предложило разрешить продажу пива на стадионах

14:56 9.08.2021

Кабмин внесет поправки ко второму чтению законопроекта о продаже пива на стадионах. Они распространяются на все виды спорта — не только на футбол. Предлагается разрешить продавать пиво и пивные напитки в розницу, передает РБК.

Мероприятия, на которых можно торговать пивом, устанавливаются властями по соглашениям со спортивными федерациями и лигами. «Полученные спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами от продажи пива средства направляются на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта, спорта высших достижений и детско-юношеского спорта»,— говорится в документе, подписанном вице-премьером, руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко. При этом точки продажи пива на стадионах не уточняются.

Теперь документ перед отправкой в нижнюю палату парламента должен пройти профильную комиссию в конце августа. Затем после выборов в Госдуму документ, если все формальности будут соблюдены, отдадут на второе чтение.

Ранее за продажу пива на стадионах выступил председатель российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин. По его словам, такая мера принесет российскому футболу дополнительный доход. Запрет торговать пивом на спортивных мероприятиях действует в России с 2005 года.