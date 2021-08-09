Правительство предложило разрешить продажу пива на стадионах
Кабмин внесет поправки ко второму чтению законопроекта о продаже пива на стадионах. Они распространяются на все виды спорта — не только на футбол. Предлагается разрешить продавать пиво и пивные напитки в розницу, передает РБК.
Мероприятия, на которых можно торговать пивом, устанавливаются властями по соглашениям со спортивными федерациями и лигами. «Полученные спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами от продажи пива средства направляются на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта, спорта высших достижений и детско-юношеского спорта»,— говорится в документе, подписанном вице-премьером, руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко. При этом точки продажи пива на стадионах не уточняются.
Теперь документ перед отправкой в нижнюю палату парламента должен пройти профильную комиссию в конце августа. Затем после выборов в Госдуму документ, если все формальности будут соблюдены, отдадут на второе чтение.
Ранее за продажу пива на стадионах выступил председатель российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин. По его словам, такая мера принесет российскому футболу дополнительный доход. Запрет торговать пивом на спортивных мероприятиях действует в России с 2005 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На всех стадионах пиво только в пластиковые стаканчики наливают. Правда предметы для кидания на футбольные матчи все равно проносят. Помню как в Фигу (мадридский Реал) запулили свиной головой. Вот это шоу было, не зря билеты такие дорогие.
Логично. К зрелищам (правда не очень высокого "качества"), добавить хлеба (жидкого).
Следущий шаг это разрешить проносить с собой арматуру, биты и цепи
не в ухо, а прямо в глаз! Чтоб "фонарь" был.
Насчет пива - кто лоббирует? Чехи, которые гадят? Нидерголландцы, которые пакостят? Турки - закадычные друзья, гробящие туристов? Странно, что они пока не предлагают снова спирт Рояль и наркотики. Пиво - во-первых, алкоголь и драки. Во-вторых, пивной живот и отравление продуктами распада грибков-дрожжей. А лоббистов надо записать в агенты Запада.
Зачем дополнительный доход футболу? Эти бездельники и так перекормлены настолько, что могут только ползать по полю, бить посуду в ресторанах и требовать зарплату, как на Западе. Наоборот, надо платить меньше, пусть сами честным трудом зарабатывают на оплату стадионов, где они могут побегать в свободное от работы время.