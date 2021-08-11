Россия может потерять минеральные источники Кавказа

09:59 11.08.2021

Знаменитые минеральные воды Кавказа скоро могут быть потеряны. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, пишет РИА Новости.

По ее словам, добыча минеральной воды на Кавказе ведется без комплексного плана с сотнями нарушений. Это уже привело к тому, что верхний горизонт воды стал непригодным для питья.

"Антропогенная нагрузка на грунт увеличивается, происходит миграция воды в другие горизонты. Она загрязняется другими веществами. У нас первый горизонт минеральной воды уже не пригоден для питья. Он пригоден только для купания и для каких-то ванн", - подчеркнула Радионова.

Глава ведомства напомнила, что в советские годы велась комплексная разработка месторождения, тогда как сейчас это делается хаотично, что не позволяет качественно добывать воду.

"Фактически мы теряем источники уникальной, минеральной воды", - заявила она, добавив, что небольшие лицензионные участки провоцируют рост антропогенной нагрузки.

Так, специалисты ведомства обследовали все 225 скважин региона и нашли 699 нарушений в их эксплуатации.