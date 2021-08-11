Экологи заявили о загрязнении нефтью побережья у Абрау-Дюрсо

14:01 11.08.2021

В результате разлива нефтепродуктов в Черном море около семи километров побережья между Абрау-Дюрсо и Утришским заповедником оказались загрязненными. Об этом РИА Новости сообщил глава программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.

«По нашим оценкам, примерно семь километров побережья загрязнено… Есть видео и фото местных жителей, которые показывают замазученный берег в районе Абрау-Дюрсо», — заявил он.

По словам Книжникова, загрязнение нефтью коснулось «очень ценных участков побережья Абрау-Дюрсо».

Выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony в Черном море произошел 7 августа в районе Новороссийска. По данным ТАСС, причиной разлива нефти стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства. Объем разлива составил около 80 квадратных километров.

Главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной отмечал, что шторм в районе утечки нефти в Черном море спас побережье от загрязнения и берегу не потребуется чистка. «Мне кажется, что обошлись легким испугом. Если бы все это прижало к берегу, было бы гораздо хуже. Надо было бы весь берег очищать», — говорил эксперт.