У юго-восточного побережья Камчатки произошла утечка нефтепродуктов

Утечка нефтепродуктов выявлена в Петропавловске-Камчатском в Авачинской бухте, источник загрязнения пока не найден, проводится разбирательство, сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

"В микрорайоне "Сероглазка" происходит утечка нефтепродуктов. Все, кто проезжал мимо на прошлой неделе, могли увидеть боновые заграждения. Под дорогой есть авария на трубе", - приводит его слова "Интерфакс".

Зампред добавил, что подключен Росприроднадзор и наблюдение за трубой ведется в постоянном режиме.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.08.2021, 14:14
    Гость: ?

    безответственные бизнесмены заливают сушу и моря в РФ нефтью и нефтепродуктами.И куда смотрит эффектная блондинка из Росприроднадзора Радионова? Где посадки?

Выбор читателей
Путин, Меркель и Зеленский
Стойкий, «наивная» и наглый клоун-попрошайка: как Меркель посетила Москву и Киев
Подавитесь вашим молоком: Китай устроил показательную порку Литве
Воры в погонах препятствуют национальной идее Путина о четырех детях в семье
Воры в погонах препятствуют национальной идее Путина о трех-четырех детях в семье
© KM.RU, Илья Шабардин
Мигранты устроили массовую драку в центре Москвы
Избранное
История трагической гибели студентов на перевале Дятлова
Ермак в тобольском аэропорту покажет, кто правит Россией — Путин или Байден
Михалков: «Мы переживаем разделение мира не только на богатых и бедных, но и на умных и глупых»
Война в Карабахе. Фактор Эрдогана. Часть 3
Подготовка цифрового фашизма: на учителей денег нет, а на удаленку – есть
«Не будут препятствовать германской экспансии на Восток»: так кто же на самом деле разжигал Вторую мировую войну?
Осатанение: мы как всегда обсуждаем, как лечить симптомы, а не болезнь
Мясо из пробирки впервые разрешили для употребления на государственном уровне
«Яма, в которую Лукашенко затягивает Россию»: доверие белорусов к русским резко снизилось
«Эрдоган мечтает захватить пол-России. А чиновники ублажают мигрантов: Госдума ратифицировала соглашение о пенсионном обеспечении граждан стран ЕврАзЭС»
Надежда Бартош — победитель Новогодней лотереи