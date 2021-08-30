У юго-восточного побережья Камчатки произошла утечка нефтепродуктов

09:29 30.08.2021

Утечка нефтепродуктов выявлена в Петропавловске-Камчатском в Авачинской бухте, источник загрязнения пока не найден, проводится разбирательство, сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

"В микрорайоне "Сероглазка" происходит утечка нефтепродуктов. Все, кто проезжал мимо на прошлой неделе, могли увидеть боновые заграждения. Под дорогой есть авария на трубе", - приводит его слова "Интерфакс".

Зампред добавил, что подключен Росприроднадзор и наблюдение за трубой ведется в постоянном режиме.