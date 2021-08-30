Семья владелицы Wildberries возглавила рейтинг Forbes

11:30 30.08.2021

Российское издание журнала Forbes опубликовало рейтинг богатейших российскийх семей. Всего в список вошли десять семей. Как отмечает издание, их совокупное состояние выросло на 16,1 млрд. долларов.

Список впервые возглавила семья владелицы компании Wildberries Татьяны Бакальчук. Wildberries с самого начала позиционировалась как семейная компания, однако все 100% принадлежали Татьяне. 31 декабря 2019 года она передала своему супругу долю в 1%, что позволило изданию включить семью в рейтинг. Совокупное состояние семьи Бакальчук эксперты журнала оценили в более чем 13 млрд долларов.

Тем самым они сместили клан Ротенбергов, возглавлявших рейтинг год назад. Сейчас они заняли третье место. За год состояние семьи увеличилось на 500 млн. долларов. Второе же место в списке досталось семье Курьевых. Главный член семьи — Андрей Гурьев, бенефициар семейного траста, заместитель председателя совета директоров производителя удобрений «Фосагро». Совокупное состояние клана оценивается в 6,9 млрд долларов.

В список также попали семьи Михаила Гуцериева (председатель совета директоров группы «Сафмар», $3,7 млрд), Владимира Евтушенкова (председатель совета директоров АФК «Система», $3,2 млрд), Айрата Шаймиева (генеральный директор «Татавтодора», $3 млрд), Мегдеда Рахимкулова (член совета директоров Kafijat, $1,95 млрд), Мусы Бажаева (президент «Группы Альянс», $1,75 млрд), семья Линники (братья-близнецы Александр и Виктор, основатели «Мираторга», $1,7 млрд), семья Саркисовых (братья Сергей и Николай, совладельцы группы РЕСО, $1,65 млрд).

Как отмечают аналитики, в целом прошедший год для кланов из списка оказался удачным, за исключением Гуцериева, который попал под санкции Евросоюза и Великобритании летом это года.